"La comunidad de negocios está a la espera de un marco que convierta el potencial energético de Argentina en realidad"

"El sector energético es, sin dudas, un protagonista clave. No solo por su capacidad de atraer inversiones o generar divisas, sino por su rol estructurante: dinamiza economías regionales, fortalece capacidades productivas y puede contribuir a un desarrollo más equitativo y sostenible", afirmó Schoua este martes en el acto de apertura del evento.

La titular de la cámara remarcó que Argentina atraviesa un momento fundamental gracias al desarrollo del gas no convencional en Vaca Muerta, el crecimiento de las renovables, el potencial minero y el interés de actores internacionales.

No obstante, advirtió que para convertir ese potencial en una plataforma de desarrollo sostenido se requiere más que recursos naturales: "Competir no es solo tener recursos. Es también generar confianza, ofrecer estabilidad y construir condiciones para integrarnos a las cadenas de valor globales. El mundo demanda energía, minerales y alimentos, pero, sobre todo: confiabilidad, escala y reglas claras. La competitividad no es espontánea: se construye con decisiones, consensos duraderos y alianzas inteligentes", sostuvo.

"Si logramos consolidar una visión estratégica, con consensos en infraestructura, inversión y regulación, la energía puede redefinir el perfil competitivo de la Argentina", agregó.

Según datos compartidos durante su exposición, el 64% del gas producido en el país proviene actualmente de fuentes no convencionales, con la Cuenca Neuquina concentrando más del 70% y un 85% de participación shale. "Este segmento creció 9% interanual, generando entre 5 y 7 dólares de valor agregado por cada dólar invertido", dijo.

A pesar de esto, Schoua subrayó los desafíos pendientes: "Estos datos reflejan dinamismo y eficiencia, pero también muestran un desafío: transformar recursos geológicos en desarrollo sostenido. Exportamos aún gran parte del petróleo sin refinar, mientras las refinerías operan por debajo de su capacidad. Y si bien la inversión en upstream mejora, sigue lejos de sus niveles históricos".

VMOS: un proyecto clave para el desarrollo energético del país

Uno de los puntos destacados fue el anuncio del esquema para financiar el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), al que calificó como “un punto de inflexión tras más de una década”. Pero aclaró que consolidar ese rumbo exige una política energética de largo plazo, con coordinación entre Nación y provincias, financiamiento para infraestructura crítica y alianzas internacionales que aporten innovación y estándares globales.

"Varios actores internacionales ya están presentes y pueden actuar como catalizadores de innovación, estándares y buenas prácticas. La cooperación no es opcional: es esencial para escalar impacto, generar empleo de calidad y multiplicar oportunidades", explicó.

Desafíos en el sistema eléctrico

En cuanto al sistema eléctrico, Schoua advirtió que enfrenta cuellos de botella importantes: la base térmica necesita renovación, las redes de transporte están saturadas y las redes de distribución requieren modernización. También anticipó que, si se reactiva el crecimiento económico, aumentará la demanda eléctrica, especialmente por el avance de industrias intensivas en energía como los centros de datos, la inteligencia artificial y la electromovilidad.

"Para lograrlo, el marco normativo debe ser claro, estable y consistente. Uno donde el Estado fije reglas generales transparentes, mientras el sector privado cuente con los incentivos y condiciones para invertir, expandir y modernizar la infraestructura", añadió.

La minería también ocupó un lugar central en su mensaje. "Argentina cuenta con uno de los portafolios más relevantes de litio y cobre, pero enfrenta desafíos logísticos, de formación, trazabilidad e institucionalidad. Su inserción global exige planificación, sostenibilidad y coordinación", señaló.

Para cerrar, Schoua consideró que el país "no debe resignarse a ser solo exportadora de commodities" y agregó que "tenemos todo para convertirnos en un hub regional de energía, minería, infraestructura y conocimiento”. A su vez, reafirmó el compromiso de AmCham de seguir tendiendo puentes entre los sectores público y privado, para construir una nación más competitiva y confiable a nivel global. "Construir una Argentina competitiva no es tarea de uno solo. Es tarea de todos", concluyó.