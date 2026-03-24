De la medición a la automatización: la estrategia de Weisz Instrumentos para desarrollarse en Vaca Muerta

La aceleración de los desarrollos en la industria hidrocarburífera eleva los estándares técnicos en campo, donde cada variable impacta de forma directa en la productividad y la seguridad de las operaciones. En ese contexto, la instrumentación industrial aparece como un factor fundamental dentro de la cadena de valor del Oil & Gas. Durante Vaca Muerta Insights 2026 , Weisz Instrumentos S.A. puso en foco su experiencia en el desarrollo de soluciones de medición, automatización y control, respaldada por más de cinco décadas de trayectoria en ingeniería aplicada a la actividad.

Fundada en 1968, la compañía se especializa en la fabricación de instrumentos para medir variables críticas como temperatura, presión y caudal, además de producir materiales antiexplosivos para áreas clasificadas. Su esquema operativo se organiza en dos unidades de negocio -productos y servicios- que pueden funcionar de manera independiente o integrada según los requerimientos de cada proyecto.

La firma cuenta con una planta industrial en la localidad bonaerense de Lanús, donde concentra su capacidad productiva, y un equipo técnico que abarca desde ingeniería básica y de detalle hasta la ejecución de obras, automatización, puesta en marcha y mantenimiento.

“Somos fabricantes de instrumentos de medición. Fabricamos equipos para medir temperatura, presión y elementos primarios de caudal. Tenemos una planta de 2.500 metros cuadrados, donde contamos con diez máquinas de control numérico y un plantel importante de maquinaria y personal”, explicó Ricardo Weisz, dueño y vicepresidente de la empresa.

Entrevista Ricardo Weisz - WEISZ INSTRUMENTOS S.A

Cambios regulatorios y metrología

Uno de los aspectos que atraviesa el negocio es la evolución del esquema regulatorio en materia de metrología. Weisz dispone de un laboratorio de calibración acreditado bajo norma ISO/IEC 17025, lo que le permitió ampliar su alcance hacia servicios de verificación en metrología legal.

“Hoy, el sector en el que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) deja de tener un papel predominante, por las desregulaciones de la Secretaría de Comercio, abrió la posibilidad a laboratorios como el nuestro de prestar servicios de verificación de metrología legal en surtidores de combustibles, balanzas comerciales y otros equipos”, señaló.

En ese marco, la compañía avanzó en su acreditación ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), con el objetivo de lograr reconocimiento internacional y ampliar su presencia fuera del país.

“El INTI sigue siendo el instituto de referencia metrológica nacional. Lo que se eliminó es la red SAC que pertenecía al instituto. Decidimos acreditar en el OAA y eso hoy nos da la posibilidad de ofrecer servicios incluso en el exterior, como en Guyana”, agregó.

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Presencia en el negocio petrolero

El peso del sector energético dentro de la actividad de la empresa es significativo. Según detalló su vicepresidente, la mayor parte de la demanda proviene de la industria oil & gas, tanto de manera directa como a través de fabricantes de equipos.

“En forma directa o indirecta, el 80% de nuestra facturación está relacionada con la producción petrolera. Ya sea como proveedor de las petroleras o de empresas que fabrican equipos para el sector”, afirmó.

En este segmento, la compañía participa en distintas etapas del desarrollo de proyectos: desde la provisión de instrumentación hasta el montaje de instalaciones eléctricas, automatización de equipos y desarrollo de sistemas de telemetría.

Con el crecimiento de la actividad en la cuenca neuquina, la empresa viene reforzando su presencia operativa en la región. Según indicó Weisz, la lógica de expansión responde más a criterios de eficiencia que a exigencias formales de localización. “Hace unos 20 años que tenemos presencia con servicios en la zona. El año pasado compramos un galpón en Neuquén, sobre la calle Tronador, a unos 100 metros de la ruta. La idea es instalarnos con más fuerza, sobre todo en servicios y laboratorio”, explicó.

En paralelo, la compañía mantiene operaciones vinculadas a la minería en el norte del país, con presencia en Salta y Jujuy, donde desarrolló un laboratorio de calibración en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy y el INTI.

Trayectoria internacional

El desarrollo de Weisz también incluye experiencia en mercados de América Latina. La empresa participó en proyectos de automatización y telemetría en Venezuela durante la década del 90, y posteriormente trasladó parte de su operación a Colombia, donde hoy mantiene actividad.

“Cotizamos un proyecto en Venezuela a fines de los 90 y lo ganamos. A partir de ahí empezamos a trabajar en la Faja del Orinoco con crudos pesados. Fue una etapa muy importante para nosotros”, recordó. La firma también tiene presencia en Chile, Bolivia y Perú.

Tras la salida de ese mercado en 2008, la compañía consolidó su presencia en Colombia y desde allí extendió servicios hacia otros destinos de la región, en línea con el crecimiento de nuevos desarrollos energéticos.

“Hay competencia, buena o mala siempre hay. Nosotros tenemos una cultura de trabajo muy clara. No estamos dispuestos a resignar calidad ni a perder el prestigio que nos llevó tantos años construir”, concluyó Weisz.