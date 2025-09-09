Clear Petroleum presenta innovaciones en servicios petroleros en la Argentina Oil & Gas 2025

En el stand de Clear Petroleum , los asistentes podrán conocer de cerca las tecnologías que están optimizando los procesos de producción en la industria. La compañía presentará sus operaciones de Pulling en Yacimientos No Convencionales, con foco en la reducción de tiempos de operación y de riesgos en el pozo.

Asimismo, en alianza con Top Torque Inc, dará a conocer la herramienta CRT (Casing Running Tool), que mejora la eficiencia, velocidad y seguridad de las operaciones de bajada de casing con equipos de última generación.

“Nuestras soluciones como la herramienta CRT y los pulling no convencionales no son solo avances tecnológicos, sino que representan nuestro compromiso por ofrecer a nuestros clientes las herramientas más eficientes y seguras del mercado. En AOG 2025, estamos aquí para demostrar cómo seguimos liderando la innovación en el sector y aportando valor tangible a la industria”, afirmó Jerónimo Bungue, Director de Contratos y Desarrollo Comercial.

El compromiso de Clear Petroleum

La seguridad es un valor fundamental para Clear Petroleum. En la AOG 2025, la empresa mostrará cómo está aplicando inteligencia artificial en sus equipos de torre en Neuquén. Esta tecnología predictiva monitorea en tiempo real las operaciones para identificar y prevenir riesgos, mejorando los estándares de seguridad para el personal y el medio ambiente.

En línea con su compromiso ambiental, la compañía expondrá su proyecto de abandono de pozos en Santa Cruz. Este programa, ya en funcionamiento con los equipos 107 y 108 en la provincia, aborda de forma integral la remediación y cierre definitivo de pozos inactivos, demostrando la responsabilidad de la empresa con la gestión sostenible de sus operaciones.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 17.27.47

Una forma de trabajar

“La seguridad es el pilar de cada una de nuestras operaciones, desde Vaca Muerta hasta Santa Cruz. La aplicación de inteligencia artificial en nuestros equipos nos permite ir un paso adelante en la prevención de riesgos. A esto se suma el proyecto de abandono de pozos, que refleja nuestro compromiso a largo plazo con el medio ambiente y la comunidad”, explicó Andrés Fiorani, Director de Operaciones de Clear Petroleum.

La cultura Clear, impulsada por la excelencia operativa, la seguridad, la integridad y el desarrollo del talento interno, es el motor detrás de todas estas iniciativas. En este marco, se mencionará el Programa de Embajadores, una iniciativa nominada a premios y reconocimientos, que busca fomentar el liderazgo y el profesionalismo entre sus empleados. El objetivo es que todas las personas, independientemente de su puesto de trabajo, comprendan su aporte de valor en cada proceso y la importancia de mantener un alto estándar de desempeño.

“El programa de Embajadores es clave para llegar a la última milla con el mensaje de nuestros valores y cultura organizacional. De esta forma, cada persona en cada equipo tendrá claro cuál es su valor agregado en la operación”, afirma Ezequiel González, director de Personas, Cultura y Relaciones Institucionales.

El equipo de Clear Petroleum estará presente en la AOG 2025 para responder preguntas y ofrecer más información sobre sus servicios.