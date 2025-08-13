Clear Petroleum crece en Vaca Muerta

Con nueva tecnología y más de 40 empleos, Clear Petroleum refuerza su participación en Vaca Muerta con dos equipos de Pulling autotransportables.

Clear Petroleum sigue expandiendo su presencia en Vaca Muerta con la llegada de dos nuevos equipos de Pulling autotransportables. Destacados por su tecnología, estos equipos de Pulling, se encuentran preparados para responder con eficacia, calidad y seguridad a los desafíos y complejidades más exigentes de los yacimientos no convencionales.

Su diseño autotransportable les brinda una flexibilidad operativa crucial, permitiendo una rápida movilización y optimizando los tiempos de intervención, conforme las necesidades de las empresas operadoras.

Desde la compañía, Jerónimo Bunge, director Comercial, resaltó: “esta incorporación es fundamental para fortalecer nuestra presencia en la región y ofrecer soluciones de valor agregado que nos permitan generar relaciones de largo plazo con nuestros clientes”.

Clear Petroleum está presente en la cuenca neuquina hace más de 12 años, empleando a más de 200 personas y con una amplia variedad de servicios petroleros que van desde sus equipos de Workover, Wireline y Slikline en campos maduros hasta el equipo de Pulling en yacimientos no Convencionales, reconocido por sus logros en materia de seguridad y mejoras operativas durante el último año. Evidencias, estas, que resaltan el conocimiento cabal de la cuenca, como de las necesidades de sus clientes.

La empresa avanza en su compromiso con el desarrollo energético de la región. “Es un paso importante en nuestra historia. Con estos nuevos dos equipos, acompañamos el crecimiento y evolución de la industria hacia las operaciones de Vaca Muerta, generaremos empleo a más de 40 personas directas e indirectas y ratificamos nuestra presencia en yacimientos claves” afirman desde de la Cía.

Clear Petroleum pulling Vaca Muerta equipos (2)

El potencial de crecimiento de Clear Petroleum

Los nuevos equipos de pulling estarán afectados directamente a intervenciones esenciales para incrementar la producción, garantizando la continuidad y la eficiencia de los activos de nuestros clientes en Vaca Muerta. La versatilidad y eficacia de estas unidades son clave para optimizar cada fase del pozo en un entorno tan exigente como el no convencional.

“Este proyecto no solo refuerza la presencia de Clear Petroleum en el sector no convencional, sino que también amplía sus capacidades como socio estratégico para futuras operaciones. Además, la incorporación de nuevo talento representa una oportunidad clave para adquirir experiencia en pozos de alta presión y condiciones técnicas complejas”, asegura Esteban Maquez, Gerente de Operaciones de Torre de Zona Norte.

Innovación y seguridad a la vanguardia

En línea con su constante enfoque en la innovación, Clear Petroleum está implementando un sistema de inteligencia artificial para el monitoreo de operaciones. A través de cámaras inteligentes, esta tecnología de punta permite detectar desviaciones de seguridad en tiempo real, elevando significativamente los estándares de control y prevención en campo. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la compañía con la seguridad de sus colaboradores y la protección del medio ambiente, integrando la tecnología más avanzada al servicio de la eficiencia y la seguridad operativa.

Asimismo, la empresa se encuentra próxima a iniciar en Neuquén la operación del servicio de CRT (Casing Running Tool), una herramienta que permitirá la bajada de "casing" con mayor seguridad y eficiencia, reduciendo tiempos y garantizando la integridad de las tuberías durante su instalación.

Con más de tres décadas operando en la industria del petróleo y gas, Clear Petroleum ofrece servicios integrales con foco en innovación, seguridad y calidad y continúa generando confianza a sus actuales y potenciales clientes.