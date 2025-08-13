El impulso de Vaca Muerta: YPF venderá mamelucos en las Full

YPF quiere marcar una nueva era en el downstream . La compañía anunció que irá por el primer lugar de la venta de hamburguesas que ostenta McDonald's, quiere afianzarse con la venta de café y empezará a vender productos regionales incluyendo el mítico mameluco que se utiliza en los yacimientos.

Tal como informó +e, Horacio Marín detalló la estrategia para potenciar la marca Full con el objetivo de ampliar la propuesta gastronómica y de productos hasta convertirla en una referencia nacional. Además, se buscará replicar el modelo Vaca Muerta en las estaciones de servicio.

Uno de los anuncios más llamativos fue el liderazgo alcanzado en la venta de hamburguesas. “Me dijo un consultor que el mes pasado le ganamos en hamburguesas a la mayor vendedora de hamburguesas. Yo quería ganar el 31 (de agosto) y ya lo logramos”, explicó.

En el evento “Democracia y Desarrollo / La Energía del Futuro” organizado por Clarín, el presidente y CEO de YPF sostuvo que el café es otro de los rubros en los que YPF pisa fuerte. “El mes pasado vendimos 3.100.000 millones de café. En el más de dos tercios del market share de la Argentina”, afirmó.

Marín destacó que la fortaleza tecnológica y la identidad de marca de YPF generan un vínculo único con los consumidores.

De alfajores a empanadas gourmet

Al llegar a la conducción de YPF, Marín revisó la rentabilidad de las Full y encontró margen de mejora. “Nosotros duplicamos las ganancias en un año. Y lo que tenemos como objetivo es cuadruplicar las ganancias para mediados del año que viene”, subrayó.

Una de las primeras decisiones fue reducir la cantidad de productos, priorizando los más rentables y sumando opciones regionales. Antes, la venta de alfajores estaba prácticamente concentrada en una sola marca. Ahora, la idea es diversificar con productos que representen a cada provincia.

El caso de las empanadas marcó un punto de inflexión. “Las empanadas no eran muy ricas… Y en la última reunión de Marketing, le dije, me llené las bolas. Agarré el celular, lo llamé a Costumbres Criollas y le dije, ‘flaco, te habla el presidente de YPF, ¿te animás a vender 800 empanadas por día?’. El viernes, el lunes empezaron con 800. ¿Sabes cuánto vendieron el viernes? 1.800. Y son extraordinarias”, destacó.

Ropa de yacimiento y nuevas aperturas

Entre las novedades, Marín adelantó que la compañía comenzará a vender la indumentaria que utilizan los trabajadores en los yacimientos, incluyendo mamelucos y ropa técnica. La iniciativa apunta a capitalizar el interés de los clientes por los productos vinculados a la marca YPF.

Además, se abrirán nuevas tiendas Full de alta calidad. Una de ellas podría instalarse en la planta baja del histórico edificio de YPF, con el objetivo de competir con cadenas como Havanna. También hay proyectos en el norte del país y, si funcionan, se evalúa un “spin off” para expandir el concepto.

Para Marín, el potencial de Full radica en que las estaciones de YPF son más que un punto de carga de combustible: “Es lugar de reunión. Te das cuenta de que la gente va, se junta en las estaciones de servicio, y nosotros no tenemos tantos productos como corresponden. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, la Full”.