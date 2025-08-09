La revolución de las Full: YPF quiere arrebatarle la venta de hamburguesas a McDonald's

“ Todo en YPF es apasionado . A partir del año que viene va a ser una compañía no convencional e integrada”. Ese fue el cierre de la participación de Horacio Marín , CEO y presidente de la compañía, en el Energy Forum organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham).

El pope de la empresa de mayoría estatal anunció que, por primera vez en la historia, la encuentra que se hace a los consumidores dio niveles superiores de satisfacción. Esto fue el pie para que Marín anticipara que YPF va por el trono de McDonald's en la venta de hamburguesas .

“Le vamos a ganar a McDonald's en las hamburguesas. A las estaciones de servicio full las vamos a revolucionar”, aseguró el ejecutivo.

La operadora se posiciona como la segunda marca en ventas de hamburguesas en Argentina, y ofrece una amplia variedad de productos gastronómicos y de conveniencia. Esto incluye snacks, bebidas, comidas rápidas, productos saludables y propuestas para diferentes momentos del día, como desayunos o meriendas.

La tienda también se ha convertido en un espacio de descanso para quienes viajan, un punto de encuentro urbano y una parada habitual para quienes trabajan en la calle. La integración con los sistemas de fidelización y promociones de la marca, como el programa Serviclub, potencia aún más el flujo de clientes y la recurrencia de compra.

Un ecosistema de servicio

El nuevo objetivo que persigue YPF está sustentado con llevar el sistema que se aplica en Vaca Muerta a las estaciones de servicio. “Así como en Vaca Muerta hay un operario controlando cada uno de los puntos de operación, vamos a hacer lo mismo con las Full. Vamos a hacer una revolución”, destacó.

Asimismo, la compañía se consolida como la principal vendedora de café en Argentina. Con más de 34 millones de unidades servidas al año, la marca no solo lidera el segmento, sino que redefine la experiencia de consumo en estaciones de servicio.

Este volumen representa un promedio de 97.700 cafés por día, lo que equivale a 2,9 millones de cafés mensuales, una cifra que no solo impacta en el sector del café sino que posiciona a YPF como una referencia en el consumo minorista a nivel nacional.

La clave del éxito de YPF FULL está en su modelo integral: más de 1.100 tiendas distribuidas por todo el país, una propuesta gastronómica en constante evolución y un enfoque centrado en la inteligencia de datos aplicada al retail.

La venta de las naftas

En tanto, Marín manifestó que YPF el micropricing está pensado en que el consumidor no padezca la suba y baja constante del valor de los combustibles. “Yo trato de ponerme en el lugar del consumidor: nadie quiere que un día le aumente y otro día le baje. Es lógico que eso genere malestar”, afirmó.

“Lo que tenemos que hacer es un ‘moving average’ que evita que un día aumente y otro baje. Vamos promediando, porque la Argentina es otra y no hay devaluación”, consideró y subrayó que la herramienta que tiene YPF para analizar la venta de sus productos es única en el mundo. “Sabemos la cantidad de autos que entran y la cantidad de nafta que se vende por surtidor”, aseveró.

Asimismo, el presidente de YPF destacó que “las provincias del interior son totalmente elásticas en el precio” y que el programa de precios nocturnos permitió aumentar sus ventas en un 30%.