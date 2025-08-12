Se oficializó la quiebra de President Petroleum: futuro incierto para sus áreas en Río Negro y Salta

Este 12 de agosto, el Juzgado Comercial N° 23 de Buenos Aires (a cargo del juez subrogante Fernando Saravia) declaró la quiebra de President Petroleum S.A., a pedido de la propia firma . La decisión fue adoptada en asamblea extraordinaria por sus accionistas —President Energy Holding UK Limited y Peter Michael Levine—, luego de reconocer la imposibilidad de sostener la operación en el país.

La compañía arrastraba pasivos por 56 millones de dólares, de los cuales 4,5 millones de dólares correspondían a deuda de corto plazo. En 2024, su producción cayó un 20%, hasta los 1.116 barriles equivalentes por día (boe/d). El EBITDA se ubicó en 5,8 millones de dólares y el flujo de caja libre fue negativo en 0,5 millones de dólares.

Entre las causas operativas y económicas que precipitaron el colapso, la empresa señaló:

Fallas graves en pozos de Puesto Flores y Estancia Vieja (Río Negro), con intervenciones que costaron cerca de un millón de dólares.

Cortes eléctricos reiterados en Puesto Flores, que interrumpieron la producción.

Caída del precio del crudo: de 68 de dólares a 58 de dólares en Río Negro, y de 65 de dólares a 52 de dólares en Salta.

Cierre de la refinería Refinor en Salta, su único comprador, que obligó a vender a menor precio y asumir mayores costos de transporte.

Pérdidas de 110.000 de dólares mensuales en la concesión Puesto Guardián (Salta) y costos fijos de 35.000 de dólares al mes en Las Bases (Río Negro).

Retiro de una línea de crédito clave por parte del Banco Hipotecario.

El fallo judicial instruyó a la sindicatura a informar en 24 horas si continuará la explotación de alguno de los establecimientos y a presentar en un plazo de 20 días un informe completo según los artículos 189 y 190 de la Ley Concursal. También se notificó a las provincias de Río Negro y Salta para que adopten medidas sobre las concesiones vigentes: Puesto Flores, Puesto Prado, Las Bases y Puesto Guardián.

decreto de quiebra President Petroleum

Operación y mantenimiento de las áreas

En este marco, Brava Soluciones Oil&Gas informó que en mayo de este año ganó la licitación para el servicio de O&M (Operación y Mantenimiento) de tres bloques pertenecientes a la empresa de capitales británicos: Puesto Flores / Estancia Vieja, Las Bases y Puesto Prado. “Estas áreas, con concesiones que vencen entre 2027 y 2028, están siendo gestionadas por nuestra compañía bajo un contrato inicial de tres años”, subrayó la empresa mediante un comunicado.

“El acuerdo contempla la provisión completa de personal técnico, profesionales, unidades móviles y equipos operativos necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones. Como pyme de la Cuenca Neuquina, nuestro objetivo es preservar el empleo local, mantener la infraestructura de los campos y asegurar que las áreas no queden abandonadas, evitando pasivos ambientales y pérdida de puestos de trabajo”, aseveró.

El siguiente paso

“Estamos en contacto con autoridades provinciales, sindicatos de la industria petrolera y organismos responsables —como Edhipsa y la Secretaría de Hidrocarburos— para definir la continuidad de las concesiones. Consideramos a las organizaciones sindicales actores centrales para garantizar la estabilidad laboral, el resguardo de los derechos de los trabajadores y la seguridad en las operaciones”, consideró.

“En un contexto de cambios para el sector energético regional, creemos que nuestra experiencia —al igual que la de otras pymes locales— puede aportar un modelo de gestión cercano, eficiente y responsable para áreas maduras, con menor escala pero alto compromiso operativo. Reafirmamos nuestra disposición a colaborar en el mecanismo de transición que se disponga, alineados con políticas que valoren inversiones, remediaciones, cumplimiento comercial y responsabilidad social”, aseguró la compañía.