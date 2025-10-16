IMPSA logra respaldo de acreedores tras su privatización, la primera del gobierno de Milei

IMPSA dio un nuevo paso en su proceso de saneamiento financiero y relanzamiento internacional. En una asamblea celebrada en su sede central en Mendoza, el 86% de los acreedores aprobó la oferta del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) , lo que representa el 98% del monto total de la deuda elegible computable, estimada en 583 millones de dólares .

La reunión fue presidida por Ercilia Nofal y contó con la presencia de la jueza Gloria Cortés , del Segundo Juzgado de Procesos Concursales. Entre los acreedores que acompañaron la propuesta se destacan organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , BID Invest , Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento (CAF) .

La aprobación del APE —que ahora deberá ser homologado judicialmente— supera con amplitud las mayorías exigidas por la legislación vigente y permitirá a la empresa ordenar sus finanzas, normalizar operaciones y avanzar en su plan de negocios global.

De estatización a privatización: el giro bajo el gobierno de Milei

El hito financiero se produce apenas ocho meses después de que IMPSA fuera adquirida por el fondo estadounidense Industrial Acquisition Fund (IAF), una operación que se convirtió en la primera privatización concretada por el gobierno de Javier Milei.

La transacción, formalizada en febrero de 2025, implicó un aporte de capital de 27 millones de dólares por parte de IAF, cuyo socio principal es ARC Energy, con sede en Texas. La venta supuso el traspaso de las participaciones que estaban en manos del Estado nacional (63,7%), la Provincia de Mendoza (21,2%), y minoritarios de la familia Pescarmona y acreedores.

IMPSA había sido parcialmente estatizada en 2021, tras atravesar una grave crisis financiera. Con la llegada de IAF, la compañía inició un proceso de reconversión empresarial, orientado a recuperar mercados, fortalecer su perfil exportador y reposicionar a la histórica metalúrgica en los sectores de energía, tecnología e infraestructura pesada.

Turbina Impsa represa hidroeléctrica Yacyretá (1).jpeg Impsa fabrica equipos de alta sofisticación del sector energético como turbinas hidroeléctricas.

“La nueva IMPSA está en marcha”

Desde la nueva gestión, encabezada por Jorge Salcedo (presidente), Juan Manuel Domínguez (vicepresidente) y Pablo Magistocchi (country manager), destacaron que el acuerdo con los acreedores representa un “respaldo rotundo” a la estrategia empresarial que se viene ejecutando desde la privatización.

“Con esta reestructuración se consolida la puesta en marcha de la nueva IMPSA, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina puede convertirnos en un fabricante esencial de grúas portuarias y componentes nucleares para los mercados de Estados Unidos y Argentina”, señaló Salcedo.

En un comunicado difundido por la compañía, la firma subrayó los avances logrados en ocho meses desde la adquisición por parte de IAF: la rehabilitación integral de la Unidad Generadora 4 (UG4) de la Central Hidroeléctrica Yacyretá; la finalización y transporte del reactor de hidrodesulfuración para la refinería de YPF; el desarrollo de una planta piloto de hidrógeno para Y-TEC; la entrega del Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa II; la modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum.

Además , se suma el reingreso al mercado estadounidense de grúas portuarias, con negociaciones en curso con los principales puertos del país, la participación en licitaciones internacionales en Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Estados Unidos y Asia, y la recertificación del programa de aseguramiento de la calidad nuclear según los requisitos del estándar ASME III - Nuclear, tras una auditoría externa exitosa.

“Tal como nos lo propusimos desde el primer día, IMPSA vuelve a ser un jugador global”, expresaron sus directivos. La reestructuración financiera y el regreso a capital privado intenta marcar un antes y un después para la empresa fundada hace más de un siglo en Mendoza. Con tecnología de nivel mundial y un fuerte componente de innovación industrial, IMPSA busca recuperar competitividad, expandir exportaciones y contribuir al desarrollo del polo tecnológico mendocino.