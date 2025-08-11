Los principales referentes de la industria hidrocarburífera local se reunieron para analizar el presente y futuro de Vaca Muerta . Horacio Marín , CEO de YPF , y Marcos Bulgheroni , CEO de Pan American Energy (PAE) , coincidieron en destacar los avances técnicos y los desafíos que enfrenta el shale neuquino para competir con la cuenca de Permian.

Los directivos de las petroleras participaron este lunes del panel "Las posibilidades de un escenario global cambiante", en el marco de la jornada de Democracia y Desarrollo organizada por el diario Clarín.

Producción y precios: la comparación entre Vaca Muerta y Permian

Según Bulgheroni, la referencia constante en materia de desempeño y costos es el Permian, la principal cuenca de shale fuera de Estados Unidos y Canadá. Destacó que, en términos técnicos, los pozos de Vaca Muerta son en promedio un 65% más productivos que los de Permian, acumulando alrededor de un millón de barriles vs. los 600 mil del yacimiento norteamericano. Sin embargo, admitió que aún queda mucho por mejorar en la eficiencia operacional.

PAE-vaca-muerta-web.jpg Los pozos de Vaca Muerta son un 65% más productivos que los de Permian, según indicó Bulgheroni.

“El dato más visible es que en Permian, para terminar de perforar y completar un pad de cuatro pozos, se requieren 200 días, mientras que en Vaca Muerta estamos en 234", explicó. Además, agregó que, aunque la perforación promedio avanzó, al pasar de 35 días en 2018 a unos 20-27 días según análisis de Rystad Energy, aún queda margen para optimizar los procesos.

Por su parte, Marín planteó que uno de los principales frenos para reducir costos en Vaca Muerta no está en las pequeñas y medianas empresas, sino en los precios que cobran las grandes compañías internacionales por servicios y materiales. “Lo primero que hay que bajar es lo que nos cobran las compañías internacionales en servicios y materiales, las grandes, no las PyMEs,” remarcó.

Con un ejemplo, el CEO de YPF explicó que, tras detectar que los costos diarios de ciertas herramientas en Argentina eran tres veces más altos que en Permian -35.000 dólares contra 10.000- decidió intervenir para negociar con los proveedores y conseguir reducciones, logrando bajar esos valores. “Cuando esa herramienta la traes a Vaca Muerta, sale 18, ese es el costo argentino, y ahí incluye a todo el mundo. Eso tenemos que trabajarlo en la mesa de productividad para ser competitivos contra Estados Unidos. Porque si no somos competitivos con el gas natural licuado (LNG) en los próximos años, vamos a quedar afuera,” advirtió.

Horacio Marín Amcham Energy Forum 2025 Horacio Marín, CEO de YPF.

En cuanto a la infraestructura, Bulgheroni destacó las inversiones realizadas en ampliaciones claves como Oldelval y Puerto Rosales, así como el desarrollo del VMOS, con expectativas de comenzar exportaciones de crudo en los próximos años. En gas, la expansión del gasoducto Perito Moreno y del tramo norte del sistema gasífero se cuentan entre los avances más importantes, junto con el impulso al desarrollo del GNL.

El directivo de PAE también resaltó la incorporación de tecnología como un pilar fundamental para incrementar la productividad: “Estamos trabajando con nuevos polímeros para mejorar la recuperación secundaria, con materiales que prolongan la vida útil de los pozos, y aplicando inteligencia artificial y big data para predecir y mantener mejor nuestros activos, reducir tiempos de inactividad y aumentar la producción.”

Un ejemplo técnico que refleja la brecha actual se observa en el volumen de fracturas hidráulicas: mientras en Estados Unidos los sets de fractura hidráulica superan los 220 activos con un volumen anual de hasta 590 mil toneladas bombeadas por flota, Vaca Muerta promedió 13 sets activos en el primer semestre de 2025 con más de 2,7 millones de toneladas bombeadas en total y una proyección anualizada cercana a 453 mil toneladas por flota. La información fue aportada por José Morales, Technical Account Manager en Calfrac Well Services, en un posteo en Linkedin.

Inversión y financiamiento: la apuesta al desarrollo de Vaca Muerta

Bulgheroni afirmó que PAE seguirá invirtiendo en su negocio principal, con un promedio anual de 1.500 millones de dólares en los últimos 20 años. "Mucho depende del precio del crudo", reconoció, al señalar que el precio del Brent es la variable clave que impacta diariamente en las decisiones, condicionada por factores geopolíticos y la situación interna argentina. A pesar de ello, afirmó: "Vamos a desarrollar el no convencional en Vaca Muerta y esperamos avanzar también en otros horizontes no convencionales".

Experiencia IDEA - Marcos Bulgheroni.jpg Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group.

"El precio del Brent es la variable más importante con la cual nosotros nos confrontamos todos los días, que se define si Donald Trump dice tal cosa, si hay una guerra en tal otro lugar, si Guyana empieza a producir ahora y no dentro de cinco años y, además, lo que pasa en la Argentina", señaló.

"YPF es una compañía de no convencionales"

Marín destacó que YPF invierte alrededor de 5.000 millones de dólares por año, y proyecta alcanzar 7.000 millones anuales a partir del próximo año, sin contar la operación de LNG que la empresa tiene en el exterior.

En este punto, explicó que el financiamiento lo buscan de empresas privadas. "No estamos teniendo problemas y lo vamos a conseguir, porque Vaca Muerta es rentable", dijo. "YPF es una compañía de no convencionales, así que nosotros miramos no convencionales. A fin de año vamos a estar en 200.000 barriles", añadió.

Por otro lado, anticipó que el "círculo virtuoso de reinversión" generará un flujo de caja positivo para 2028, lo que permitirá comenzar a pagar dividendos y, a futuro, reducir la deuda hasta volver a ser una de las compañías más grandes del mundo en su rubro.

"A lo sumo se atrasa un poco más o tengo que pedir un poco más de deuda. Pero si estoy diciendo que en el 28 podremos pagar dividendos, el programa de YPF en 2030, si quiere, no tiene deuda. Es una bestia. Va a ser una compañía que va a facturar más de 30.000 millones. Y es más, YPF hoy es la mitad que Ford Mundial. Y nosotros vamos a ser, en el 30, si Ford no crece, más grande. Es cuestión de que entres a la bolsa", expresó.

"Es muy impresionante lo que tenemos. No hay que tenerle miedo. Yo vine acá sin miedo a la frustración. Si me equivoco, no importa. Porque si agarro una compañía que estaba cada vez valiendo menos la acción y me voy con, si me voy con 70 o si me voy con 100, como hacen en números así, fantástico. No hay que tener miedo a decir un número. Si no se da, no se da", dijo Marín.