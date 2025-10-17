AESA transportará dos tanques de gran porte en Neuquén

AESA anunció el transporte especial de 2 tanques de gran porte , con capacidad de 160 m3 y 320 m3 respectivamente, cuya dimensión máxima es de 21,5 metros de largo, 6,80 metros de alto, 9,10 metros de ancho y 27,7 toneladas.

El recorrido iniciará este 18 de octubre, a las 7, desde los almacenes del NOC (No Convencional) en el yacimiento Loma Campana, hasta el yacimiento La Angostura Sur, en la Provincia de Neuquén.

Para el operativo de transporte se diseñó un recorrido de 117 km, con una duración estimada de 2 días, transitando el siguiente itinerario: RP17-RP7-RP17-camino interno de yacimiento LAS.

El operativo de transporte incluirá 2 tractores y 2 formaciones de líneas hidráulicas y contará con la asistencia de más de 10 personas, teniendo en cuenta al personal propio, policías motorizados de la provincia y el acompañamiento de vehículos guía.

“Rogamos a la comunidad transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal a cargo de las maniobras de traslado y pedimos disculpas por las molestias o demoras que se puedan ocasionar”, subrayaron desde la compañía.

Itinerario - Transporte Especial de 2 Tanques

Una compañía lista para Vaca Muerta

En diálogo con +e, Diego Pando, CEO de AESA, destacó que la empresa está alineada con el plan 4x4 impulsado por Horacio Marín y que afronta un escenario de grandes exigencias para la industria energética.

Pando sostuvo que los tiempos que vienen obligan a trabajar “con y no en contra de” los distintos actores de la cadena de valor. Bajo esa premisa, AESA busca transformar procesos, implementar nuevas soluciones y acompañar el crecimiento del sector, en un camino donde los desafíos se multiplican a medida que se elevan los estándares.

El ejecutivo recordó su experiencia de tres décadas en la industria, donde atravesó momentos críticos, como cuando el crudo cotizaba apenas 14 dólares. En la actualidad, remarcó, el “estrés lindo” proviene de tener proyectos que desafían a ser más eficientes y cumplir plazos cada vez más ajustados.

Los proyectos estratégicos de AESA

Consultado sobre las obras en marcha, Pando explicó que AESA participa de manera directa en proyectos vinculados a Vaca Muerta Sur. La empresa está a cargo de la cabecera de bombeo en Allen, una obra que avanza según los plazos establecidos. También ejecuta la planta de tratamiento de crudo y la planta compresora en el sur de los lagos.

A su vez, AESA comenzó la ingeniería para una nueva planta de tratamiento y compresión en el norte de los lagos. “Son proyectos que, si bien no llenan todavía el ducto, se integran a la estrategia exportadora del país”, señaló Pando, en referencia al modelo que busca ampliar la capacidad productiva de Argentina.

Otro frente de trabajo clave es la ampliación de la planta de Mega en Neuquén, que representa un incremento de casi el 50% de su capacidad. Según el CEO, la obra iniciada en 2021 avanza a buen ritmo y se estima que finalizará entre fines de este año y principios del próximo.

Además, AESA se encuentra cotizando proyectos vinculados al futuro del GNL, un sector estratégico para el modelo exportador. En paralelo, la compañía mantiene activa su división de servicios, que representa aproximadamente la mitad de sus operaciones, acompañando la puesta en marcha y operación de pozos y plantas.