AESA crece de la mano de Vaca Muerta

La empresa también está involucrada en obra de la ampliación de Compañía Mega en Bahía Blanca, en la modernización para las nuevas especificaciones de combustibles de la refinería de YPF en Mendoza, en la instalación de una

segunda planta de polímeros que fabricó en su planta de Canning.

AESA viene crecimiento en el segmento de tendidos de ductos en los yacimientos a un promedio mensual de 11 kilómetros mensuales. "Estamos invirtiendo en tiendetubos y máquinas porque es una actividad que se va a continuar incrementando porque la cuenca va a seguir perforando", señaló Pando, en diálogo con +e.

El recurso humano

El gerente de AESA también se refirió a la falta de mano de obra calificada en la industria: "está bueno que ocurra porque eso significa que hay mucho trabajo y tenemos que resolver el cuello de botella y poner el foco en la capacitación".

"Para nosotros una de las prioridades es la seguridad porque manejamos más de 8 mil personas", indicó. Y agregó: "hace dos años con YPF y el gremio seteamos una escuela con la UTN con certificación final. Las personas que ingresan van a esa escuela por seis meses, periodo en el casi no van al campo, van aprendiendo el oficio, y certifican con la UTN. No somos perfectos, pero tratamos de que las cosas no sucedan", explicó el directivo de la compañía.

Entrevista Diego Pando - Gerente general de AESA

Las finanzas de AESA

Con respecto a la salud económica de la empresa, Pendo señaló que "desde hace tres años somos autosuficientes. El año pasado facturamos 1.000 millones de dólares con una deuda financiera de 9 millones de dólares y 60 millones de dólares de EBITDA".

Y aseguró que "nosotros licitamos a YPF como cualquier hijo de vecino y tenemos que ganarnos sus obras. Generamos nuestros fondos, pagamos las inversiones y generamos resultados para que consolide YPF".