La venta de combustibles en Neuquén crece por encima del resto del país

El mercado de combustibles en Neuquén mostró una dinámica superior al promedio nacional durante el cierre del último ejercicio. Según los datos del informe de Surtidores.com.ar, la provincia alcanzó un volumen de ventas de 38.699 m³ en diciembre de 2025. Esta cifra representa un incremento del 1,93% en términos interanuales, superando los 37.966 m³ registrados en el mismo mes del año 2024.

De hecho, Neuquén forma parte del selecto grupo de solo nueve provincias que lograron expandir su demanda en un contexto de gran volatilidad. Mientras otras regiones sufrieron contracciones severas, el dinamismo neuquino sostuvo cifras positivas, consolidándose como un punto estratégico para las operadoras de red.

Radiografía de un mercado nacional

A nivel país, el escenario resultó mucho más austero. La venta total de combustibles al público durante 2025 alcanzó los 16.909.725,52 m³. Este volumen significó un crecimiento marginal del 0,27% frente a los 16.863.611,95 m³ comercializados en 2024. Las estadísticas oficiales ubican al 2025 como el tercer año de mayor consumo desde el periodo de pandemia, situándose por detrás de los registros de 2023 y 2022.

El comportamiento mensual reveló picos estacionales claros. El informe destaca que el máximo nivel de ventas ocurrió en julio, con un total de 1.462.231 m³. Por el contrario, febrero marcó el piso de la demanda anual con apenas 1.321.607 m³ despachados en las estaciones de servicio. Respecto a las variaciones interanuales, abril sobresalió como el mes de mayor expansión (+5,37%), mientras que noviembre registró la caída más profunda con un retroceso del 6,51%.

El fenómeno premium

Un dato clave para el sector especializado reside en la composición del consumo. Durante diciembre de 2025, se produjo un marcado contraste entre productos. La nafta premium creció un 9,49% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 aumentó un 8,52%. En total, las naftas subieron un 3,81% en diciembre respecto al año anterior.

En la otra vereda, el gasoil Grado 2 sufrió una fuerte caída del 11,22%, lo cual refleja una menor actividad en el sector productivo nacional. Esta tendencia hacia los combustibles de mayor octanaje y tecnología se consolidó desde mediados del año pasado. Según el mix de ventas, la Nafta Súper mantiene la mayor cuota con un 43,5%, seguida por el Gasoil G2 con un 23,6%.

El top de las empresas

En cuanto a las empresas, YPF fortaleció su posición dominante en el mercado argentino. La compañía de bandera alcanzó una participación del 55% en el mes de diciembre, despachando 827.742 m³. Esto representó un incremento interanual del 4,38% para la empresa.

Otras operadoras mostraron resultados dispares. Shell ocupó el segundo lugar con el 22,9% del mercado, aunque sus ventas cayeron un 7,75% interanual en diciembre. Por su parte, AXION energy creció un 2,9% con un volumen de 182.462 m³. En el análisis anual completo, el informe de Surtidores.com.ar señala: "YPF fue la compañía que mayor crecimiento tuvo en el market share anual, seguida de Gulf Oil, DAPSA y PUMA Energy".

Neuquén, al igual que provincias como Catamarca (+7,17%) y Río Negro (+4,63%), sostiene la resiliencia de un mercado que busca nuevos equilibrios entre el consumo masivo y la demanda de productos premium.