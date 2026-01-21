Vaca Muerta hace historia: Neuquén superó los 600 mil barriles diarios de petróleo

Loma Campana es uno de los bloques que más petróleo sumó en diuciembre en Vaca Muerta.

La producción bruta de hidrocarburos de la provincia del Neuquén registró en diciembre de 2025 un nuevo récord histórico , y consolidó la tendencia de crecimiento sostenido del sector energético provincial vinculado al desarrollo de Vaca Muerta , de acuerdo con datos del Capítulo IV de la secretaría de Energía de la Nación.

En el caso del petróleo, la producción alcanzó los 601.274 barriles diarios . Esto representa un incremento del 1,85% respecto de noviembre de 2025 y un crecimiento interanual del 28,62% en comparación con el mismo mes de 2024. En términos acumulados, la producción de petróleo de 2025 fue 24,7% superior a la registrada durante todo el año 2024.

El aumento mensual estuvo impulsado principalmente por una mayor producción en las áreas Loma Campana (+9.465 bbl/d), Bajo del Choique – La Invernada (+5.722 bbl/d), La Angostura Sur I (+3.715 bbl/d), Bandurria Sur (+1.900 bbl/d) y La Amarga Chica (+1.677 bbl/d).

Vista Energy Vaca Muerta generica (2) Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica son los pilares del crecimiento de Vista Energy.

Crece el gas de Vaca Muerta

Por su parte, la producción de gas natural alcanzó en diciembre los 90,81 millones de metros cúbicos diarios, lo que implica un incremento del 11,75% respecto de noviembre de 2025 y un crecimiento del 10,41% interanual. En el acumulado enero–diciembre, la producción de gas fue 1,74% superior a la del mismo período de 2024.

El crecimiento mensual del gas se explicó principalmente por el aumento en las áreas Aguada Pichana Oeste (+2,58 MMm³/d), El Mangrullo (+2,41 MMm³/d), Fortín de Piedra (+2,11 MMm³/d), Sierra Chata (+0,8 MMm³/d) y Aguada Pichana Este (+0,66 MMm³/d).

En cuanto a la participación por tipo de producción, el petróleo no convencional representó el 96,96% del total, con 582.972 barriles diarios, mientras que el gas no convencional explicó el 90,73% de la producción total, alcanzando los 82,39 millones de m³ diarios. De ese volumen, el gas shale aportó 72,61 millones de m³ diarios (79,96%) y el gas tight 9,78 millones de m³ diarios (10,77%).

Estos resultados ratifican el rol estratégico de Neuquén como principal provincia productora de hidrocarburos del país y el liderazgo de los desarrollos no convencionales en la matriz energética nacional.