La suba del petróleo fue el gran motor de la inflación mayorista y enciende alarmas para abril

Energía e inflación: el petróleo y el gas explicaron el 60% de la suba mayorista en marzo

El boom de precios energéticos producto de la guerra está poniendo en aprietos las metas de inflación del año y enciende muchas alarmas para abril. Sólo en marzo, el aumento de los valores del petróleo y gas explicó el 60% del incremento de precios mayoristas, según la consultora Economía & Energía.

La categoría petróleo crudo y gas natural del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) se disparó un 27,3% en el último mes medido por el Indec y un 3,7% en febrero, donde ya se sentían los primeros efectos por la escalada de tensiones en Medio Oriente.

En tanto, los “productos refinados del petróleo” registraron una suba del 6,6% en marzo, lo que acumuló entre estas dos categorías, 2,8 puntos porcentuales de los 3,4 anunciados por el gobierno nacional.

El traslado a precios minoristas

En cuanto a la inflación minorista, la categoría vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue una de las tres con peores resultados del mes con un avance del 3,7%, luego de educación (12,1%) y transporte (4,1%).

Tarifas energéticas: el principal motor inflacionario

Ya si consideramos el acumulado de todo el 2026, el peso energético es todavía mayor. Las tarifas de electricidad y gas natural fueron el componente más dinámico del incremento de precios durante el primer trimestre del año con un 20% que duplica largamente al promedio general de toda la economía (9%).

De acuerdo a Economía & Energía, sin el aumento en las tarifas de electricidad, gas natural y transporte público, en marzo, la inflación en el GBA hubiese sido 0,7 puntos porcentuales menor y si se quita el efecto de aumento de combustibles, el índice habría sido un punto menor.

Aun así, los subsidios trimestrales más que se duplicaron de los 400 millones de dólares acumulados en el primer trimestre del 2025 a unos casi 1.000 millones este año, donde Cammesa se llevó la mayor parte (680 millones).

Perspectivas: incertidumbre global y posible desaceleración

De cara a los próximos meses, la consultora de Arceo dice que “si se estabiliza el valor de los hidrocarburos y se ralentiza el incremento tarifario, la inflación en los próximos meses podría registrar una desaceleración”, aunque el fracaso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán pone muchas dudas en ese camino.