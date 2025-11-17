El Gobierno eliminó las retenciones a los aceites lubricantes

El Gobierno nacional redujo a cero (0%) la alícuota del derecho de exportación de aceites lubricantes y líquidos para motores , lo que aliviará los costos de empresas exportadoras y promoverá el desarrollo de las actividades del sector. Previo a esta medida, la alícuota que pagaban estos productos era del 8%.

A través del Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que el beneficio comprende a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso (que contienen betún), o a los que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites. También incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiesel y desechos de aceites.

En el período enero/septiembre de 2025, 51 empresas exportaron por más de 64 millones de dólares, lo que representa un volumen de más de 54 millones de kilos. Este tipo de productos se exportan tanto a países miembros del Mercosur como a Estados Unidos, Europa y África.

lubricantes

Eliminación de alícuotas

La eliminación de alícuota del Derecho de Exportación para aceites y lubricantes va en línea con el Decreto N° 305/25, mediante el cual también se eliminaron las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado, como por ejemplo, agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, cosméticos y partes de motores y piezas de autos. Con esa medida, se benefició a más 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina.

Con estas iniciativas se continúa con el trabajo para aliviar costos de las cadenas industriales con el fin de sostener y expandir la actividad exportadora, alineando las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes, explicó el gobierno nacional, a través de un comunicado.