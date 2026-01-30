Curso gratuito de Gestor Energético: capacitación con alta salida laboral en 2026
¿Buscás empleo en un sector clave? Lanzan una capacitación gratuita de Gestor Energético para cubrir una demanda laboral que no para de crecer en el país.
El Programa Federal de Gestión Energética del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en alianza con el gobierno de Río Negro, mantiene abiertas las inscripciones para una capacitación estratégica que forma gestores energéticos especializados. Con 60 inscriptos ya confirmados y cupos limitados, esta iniciativa gratuita representa una puerta de entrada directa al creciente mercado laboral de la eficiencia energética y la transición energética en Argentina.
En un contexto donde la industria energética proyecta demandar más de 50.000 empleos en los próximos años —impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, energías renovables y la necesidad de optimizar consumos en sectores productivos—, los profesionales capacitados en diagnóstico y mejora energética se convierten en piezas fundamentales.
Formación virtual, flexibilidad total
La capacitación se desarrolla de manera virtual y asincrónica, lo que permite a los participantes organizar sus tiempos de estudio sin interrupciones laborales y cursar desde cualquier localidad de la provincia. Esta modalidad resulta ideal para profesionales egresafos de Ingeniería Eléctrica y otros con experiencia previa en eficiencia energética que buscan reconvertirse o especializarse rápidamente.
Durante el curso, los futuros gestores adquieren herramientas prácticas y avanzadas para realizar diagnósticos energéticos exhaustivos, evaluar consumos reales, identificar oportunidades de mejora concretas y acompañar a empresas en la implementación de medidas de optimización. Además, se capacitan en la instalación y gestión de sistemas de generación distribuida, como paneles solares fotovoltaicos o microturbinas, alineados con las tendencias de autogeneración y reducción de dependencia de la red.
Esta preparación técnica posiciona a los egresados para desempeñarse en empresas productivas de diversos rubros: agroindustria, manufactura, minería, servicios y comercio, donde la factura energética representa un costo crítico que impacta directamente en la competitividad.
Puente directo hacia asistencia técnica y financiamiento
Una de las mayores fortalezas del programa radica en su enfoque práctico y vinculante con el sector privado. Una vez finalizada la formación, los gestores participan en una etapa posterior donde realizan análisis técnicos en instalaciones reales. A partir de estos relevamientos detallados, elaboran propuestas de mejora específicas que pueden financiarse mediante líneas crediticias del CFI orientadas a inversiones en infraestructura, tecnología o maquinaria eficiente.
Este mecanismo genera una demanda inmediata de profesionales capacitados: las empresas que acceden al programa necesitan gestores energéticos para ejecutar los diagnósticos, implementar las recomendaciones y monitorear los resultados. De esta forma, la capacitación no solo entrega conocimiento teórico, sino que abre oportunidades laborales reales y sostenidas en el territorio rionegrino y en otras provincias adheridas al programa federal.
Perfil ideal para aprovechar esta ventana laboral
La convocatoria prioriza a personas con experiencia demostrable en eficiencia energética, con especial énfasis en ingenieros eléctricos que deseen insertarse o consolidarse en empresas productivas de Río Negro. El acceso resulta completamente gratuito, lo que elimina barreras económicas y permite a profesionales independientes, empleados de pymes o autónomos sumarse sin costo.
En un mercado laboral donde la transición energética y la sostenibilidad impulsan la creación de puestos especializados —con proyecciones que destacan la demanda de expertos en eficiencia, mantenimiento industrial y energías limpias—, esta formación representa una inversión de tiempo con retorno laboral rápido y de alto valor agregado.
Las inscripciones continúan abiertas y los cupos se agotan rápidamente. Quienes completen el proceso obtienen una certificación reconocida que valida sus competencias ante empleadores y les permite integrarse a una red federal de gestores energéticos.
Fuente: gobierno de Río Negro
