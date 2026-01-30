Curso gratuito de Gestor Energético: capacitación con alta salida laboral en 2026

El Programa Federal de Gestión Energética del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en alianza con el gobierno de Río Negro , mantiene abiertas las inscripciones para una capacitación estratégica que forma gestores energéticos especializados. Con 60 inscriptos ya confirmados y cupos limitados, esta iniciativa gratuita representa una puerta de entrada directa al creciente mercado laboral de la eficiencia energética y la transición energética en Argentina.

En un contexto donde la industria energética proyecta demandar más de 50.000 empleos en los próximos años —impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, energías renovables y la necesidad de optimizar consumos en sectores productivos—, los profesionales capacitados en diagnóstico y mejora energética se convierten en piezas fundamentales.

Formación virtual, flexibilidad total

La capacitación se desarrolla de manera virtual y asincrónica, lo que permite a los participantes organizar sus tiempos de estudio sin interrupciones laborales y cursar desde cualquier localidad de la provincia. Esta modalidad resulta ideal para profesionales egresafos de Ingeniería Eléctrica y otros con experiencia previa en eficiencia energética que buscan reconvertirse o especializarse rápidamente.

Durante el curso, los futuros gestores adquieren herramientas prácticas y avanzadas para realizar diagnósticos energéticos exhaustivos, evaluar consumos reales, identificar oportunidades de mejora concretas y acompañar a empresas en la implementación de medidas de optimización. Además, se capacitan en la instalación y gestión de sistemas de generación distribuida, como paneles solares fotovoltaicos o microturbinas, alineados con las tendencias de autogeneración y reducción de dependencia de la red.

Esta preparación técnica posiciona a los egresados para desempeñarse en empresas productivas de diversos rubros: agroindustria, manufactura, minería, servicios y comercio, donde la factura energética representa un costo crítico que impacta directamente en la competitividad.

image Instalación de paneles solares en empresa: oportunidad concreta que gestionan los egresados capacitados. Foto: prensa gobierno de Río Negro.

Puente directo hacia asistencia técnica y financiamiento

Una de las mayores fortalezas del programa radica en su enfoque práctico y vinculante con el sector privado. Una vez finalizada la formación, los gestores participan en una etapa posterior donde realizan análisis técnicos en instalaciones reales. A partir de estos relevamientos detallados, elaboran propuestas de mejora específicas que pueden financiarse mediante líneas crediticias del CFI orientadas a inversiones en infraestructura, tecnología o maquinaria eficiente.

Este mecanismo genera una demanda inmediata de profesionales capacitados: las empresas que acceden al programa necesitan gestores energéticos para ejecutar los diagnósticos, implementar las recomendaciones y monitorear los resultados. De esta forma, la capacitación no solo entrega conocimiento teórico, sino que abre oportunidades laborales reales y sostenidas en el territorio rionegrino y en otras provincias adheridas al programa federal.

Perfil ideal para aprovechar esta ventana laboral

La convocatoria prioriza a personas con experiencia demostrable en eficiencia energética, con especial énfasis en ingenieros eléctricos que deseen insertarse o consolidarse en empresas productivas de Río Negro. El acceso resulta completamente gratuito, lo que elimina barreras económicas y permite a profesionales independientes, empleados de pymes o autónomos sumarse sin costo.

En un mercado laboral donde la transición energética y la sostenibilidad impulsan la creación de puestos especializados —con proyecciones que destacan la demanda de expertos en eficiencia, mantenimiento industrial y energías limpias—, esta formación representa una inversión de tiempo con retorno laboral rápido y de alto valor agregado.

Las inscripciones continúan abiertas y los cupos se agotan rápidamente. Quienes completen el proceso obtienen una certificación reconocida que valida sus competencias ante empleadores y les permite integrarse a una red federal de gestores energéticos.

Fuente: gobierno de Río Negro