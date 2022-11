Estado de alerta y movilización por los contratos on call

La implementación nació como una urgencia durante la pandemia y se prolongó en el tiempo. “ Lo implementaron como una modalidad y lo que ha pasado ahora es que hacen contratos trimestrales que no abarcan todo el año . Las pymes no tienen la seguridad del trabajo y cuando eso recae, comienzan a despedir a los trabajadores porque no pueden pagar los salarios”, cuestionó Marcelo Rucci , secretario general del gremio de petroleros de base.

“Los contratos los tienen las grandes empresas y van fundiendo pequeñas empresas regionales. Son totalmente negativos porque no se pueden hacer inversiones. Lamentablemente, son muchos los trabajadores que están bajo este régimen”, aseveró.

En declaraciones radiales, el dirigente gremial recordó que las compañías pidieron 30 días para solucionar esta problemática, pero pasaron 45 días y todavía no han tenido respuestas. “Hay empresas que tenían contratos prolongados y no tenían gente en planta permanente porque eso requiere pagarle los salarios cuando no tienen trabajo. Los contratos on call son una avivada para beneficiar a las empresas integradas”, criticó.

Asimismo, el dirigente gremial subrayó que se perdieron cerca de 5 mil puestos de trabajo durante la pandemia y todavía no se han recuperado.

Sobre el tema de la seguridad, Rucci sostuvo que se está avanzando de a poco. “Estamos trabajando con los gobiernos provinciales en realizar inspecciones y todo lo que no esté en condiciones se le pone un freno. En el caso de que los compañeros detecten que algo no esté seguro, tienen la orden de parar la maniobra porque no se va a poner en riesgo la vida de las personas”, subrayó.

“Tienen que venir grandes inversiones en seguridad”, afirmó y destacó que se espera una definición sobre lo que pasó en la refinería de New American Oil (NAO). “Estamos muy expectantes que la empresa defina qué fue lo que pasó y, en el caso que se compruebe alguna irregularidad, que paguen los que tengan que pagar”, consideró el dirigente gremial.