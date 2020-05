Los primeros días del recorte récord de la OPEP+

Con la mirada puesta en equilibrar los precios del barril de petróleo, los principales países productores transitan los primeros días de su recorte récord de 9,7 millones de barriles por día (MMbdp). El enorme esfuerzo pareciera no alcanzar, debido a que la crisis más fuerte que afronta el mercado hidrocarburífero es el de la demanda y dónde colocar los stocks existentes.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia Saudita, y sus socios como Rusia (OPEP +) acordaron reducir la producción en mayo y junio de 2020 para estabilizar la caída de precios del petróleo a nivel mundial. El acuerdo incluye a Estados Unidos. Es el mayor recorte de producción acordado en la historia, que representa alrededor del 10% del suministro mundial de crudo.

Las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita caerán este mes a unos 6 MMbdp, el nivel más bajo en casi una década. Este país reducirá su producción de crudo en un 23%, a aproximadamente 8,5 MMbdp, en virtud del pacto.

“La demanda general en el reino será muy débil debido al COVID-19, y veremos una menor demanda industrial”, dijo Amrita Sen, cofundador de la consultora Energy Aspects, en declaraciones a Reuters.

El objetivo es reducir la oferta y apuntalar así los precios, que se han visto afectados por el desplome de la demanda debido a los confinamientos relacionados con el nuevo coronavirus.

Un país que recibió las miradas de sus colegas de la OPEP fue Irak, que no informó a sus compradores habituales sobre los recortes. Eso generó sospechas de que no aplicó su parte del acuerdo. Si Irak no cumple del todo y los productores más pequeños como Nigeria y Angola siguen bombeando crudo, los esfuerzos de este recorte récord podrían ser en vano.

Los estados del golfo Pérsico que pertenecen a la OPEP, como Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, han informado a sus clientes de los recortes en sus exportaciones de petróleo.

En Rusia, la producción petrolera en los cinco primeros días de mayo cayó a 8,75 MMbpd. Junto al gas condensado, llegó a 9,5 MMbpd entre el 1° y el 5 de este mes, la primera vez que cae por debajo de 10 MMbpd desde agosto de 2009. De este modo, se encamina a cumplir con su compromiso de aplicar un recorte de 2,5 MMbdp.

Las importaciones de petróleo de China subieron en abril frente al mes previo, a medida que las refinerías aumentaron la producción en medio de una recuperación en la demanda de combustible. Las compras alcanzaron 40,43 millones de toneladas, de acuerdo con la Administración General de Aduanas, equivalente a 9,84 MMbpd. Pese al COVID-19, China sigue creciendo, aunque a una tasa más lenta, y aprovechó los bajos precios del crudo.

Analistas estiman que la demanda china de combustible en el segundo trimestre se recuperará frente a los primeros tres meses del año, para quedar cerca de los niveles del año pasado.