Clear Petroleum avanza en Santa Cruz con un masivo proyecto de abandono de pozos

Clear Petroleum lidera uno de los proyectos de abandono de pozos de mayor envergadura de la industria petrolera argentina reciente. Esta operación, actualmente, se lleva a cabo en los yacimientos del norte de la provincia de Santa Cruz, bajo la modalidad “llave en mano” , donde la compañía asume la gestión y ejecución de todas las etapas del proyecto; desde la elaboración de los programas de abandono, las intervenciones de superficie y fondo de pozo, el retiro de instalaciones, la disposición de materiales, la revegetación de las áreas intervenidas y hasta la confección de los informes finales de abandono para su presentación ante la autoridad de aplicación.

Este proyecto demanda, además, una articulación permanente entre todos los actores involucrados; los Gobiernos Provinciales, las empresas cliente, los actuales concesionarios de las áreas, las autoridades de aplicación, los superficiarios, las empresas contratistas y todas las organizaciones sindicales. Esta coordinación e interlocución permanente constituye un aspecto “sine qua non” para su ejecución ordenada, eficiente y alineada con los compromisos operativos, ambientales y regulatorios.

“Estamos participando de uno de los desafíos de abandono de pozos más relevantes de los últimos años. Nuestra capacidad para gestionar integralmente estas operaciones refleja la experiencia de nuestros equipos, la incorporación de tecnología y el compromiso de ofrecer soluciones eficientes, seguras y ambientalmente responsables”, aseguran las autoridades de Clear.

Nuevos equipos

Como parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas, Clear Petroleum incorporó equipos de pulling, workover, cementación y transporte destinados a las tareas de abandono, acompañados por personal técnico especializado y servicios complementarios de ingeniería, cementación, logística y operaciones de superficie.

Andrés Fiorani, director de Servicios y Operaciones de Torre de Clear Petroleum, señaló: “La complejidad de estas operaciones exige una planificación rigurosa, controles técnicos permanentes y una coordinación eficiente de los recursos. La aplicación de nuevas tecnologías y metodologías de trabajo nos permite optimizar las intervenciones, manteniendo la seguridad de las personas y el cuidado del ambiente como prioridades”.

Este proyecto, ratifica el protagonismo de la Cía. en la industria y la posiciona con un “partner estratégico” en la ejecución total de los servicios de abandono, pudiendo replicarse tanto en la Cuenca Neuquina como o en otros yacimientos donde sea necesaria su aplicación. La integración de capacidades técnicas y operativas bajo una misma gestión permite optimizar recursos, generar eficiencias y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares de seguridad y protección ambiental aplicables.

Compromiso con la recuperación ambiental

Más allá del cierre definitivo y seguro de los pozos, el proyecto representa una contribución concreta a la gestión responsable de los pasivos ambientales asociados a la actividad hidrocarburífera.

Las tareas de retiro de instalaciones, disposición de materiales, remediación y revegetación permiten avanzar en la recuperación de las áreas intervenidas, reduciendo impactos y favoreciendo su rehabilitación ambiental.