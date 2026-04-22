Argentina y Chile: una alianza clave para impulsar Vaca Muerta y minería en la región

Chile y Argentina buscan una integración real en minería, según explicó Mazzina en la televisión chilena.

En una reciente intervención para el programa de televisión de Chile "¡Llegó la hora!", la politóloga y experta en relaciones internacionales, Constanza Mazzina , analizó el panorama productivo de Argentina. La directora de la Universidad del CEMA destacó la coincidencia programática entre ambos gobiernos, lo que facilita el abordaje de sectores geopolíticos críticos como la minería y la energía , puntualmente en Vaca Muerta .

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la cooperación bilateral. Mientras Argentina busca reactivar proyectos mineros históricamente estancados por trabas burocráticas y legislativas, Mazzina subrayó la importancia de aprender de la vasta trayectoria de Chile en el sector.

Para la experta, el desafío actual es transformar las declaraciones políticas en una integración real. Esto implica:

Simplificar trámites fronterizos.

Optimizar la infraestructura logística.

Crear una normativa eficiente que convierta a la cordillera en un polo productivo conjunto.

Ley de Glaciares: Seguridad jurídica e inversión

Mazzina detalló el impacto de las modificaciones a la Ley de Glaciares, un hito que calificó como vital para abrir la actividad en zonas periglaciares. Ante las críticas, la especialista fue tajante al desmitificar riesgos ambientales extremos:

"No es que vamos a quedarnos sin agua potable ni sin el Glaciar Perito Moreno", sentenció, señalando que la reforma permite una explotación responsable en áreas que antes sufrían de ambigüedades legales.

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El motor del Interior: Vaca Muerta y el sinceramiento tarifario

El análisis también resaltó la dualidad económica argentina. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa el ajuste por la quita de subsidios, el interior experimenta una reactivación impulsada por Vaca Muerta y la minería.

Mazzina defendió el sinceramiento de las tarifas energéticas como un paso necesario para la sostenibilidad. Recordó que, a fines de 2023, el costo de la electricidad era irrisorio comparado con estándares internacionales (equivalente al valor de una pizza), lo que desincentivaba la inversión. Con precios actuales más competitivos, el sector proyecta un crecimiento sólido.

Estabilidad macro: Inflación y unificación cambiaria

Finalmente, la docente destacó que la estabilidad es el pilar para sostener estos sectores. Tras cerrar el 2023 con una inflación superior al 250%, Argentina ha logrado reducir el índice mensual por debajo del 5%.

A esto se suma la eliminación de la fragmentación cambiaria —pasando de 25 tipos de cambio a una unificación progresiva—, lo que elimina distorsiones para los exportadores. Según Mazzina, con variables controladas, el sector privado espera un "efecto derrame" que ya comienza a percibirse en las provincias mineras y petroleras.