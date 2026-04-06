Corte de gas a Chile: por qué frenaron los envíos desde Vaca Muerta en abril de 2026

El gobierno de Chile cerró la válvula del Gasoducto del Pacífico al detectar parámetros fuera de norma en los envíos de gas desde Neuquén. La medida afecta a la industria de Biobío y Ñuble, mientras las autoridades negocian una rápida solución para restablecer el flujo.

Un evento de fuerza mayor frenó de forma abrupta las exportaciones de gas natural desde Vaca Muerta hacia el país vecino. Las autoridades chilenas ordenaron el cierre de la válvula fronteriza del Gasoducto del Pacífico el 1 de abril de 2026. La comercializadora Innergy confirmó la interrupción total del suministro por parámetros de calidad fuera de especificación.

El motivo detrás del corte de gas neuquino en 2026

El Ministerio de Energía de Chile aclaró la situación mediante un comunicado oficial. La dependencia gubernamental explicó que el gas de Vaca Muerta ingresa a través de la cordillera de Yungay, en la Región de Ñuble. En ese punto estratégico, los técnicos realizan la medición y verificación física del hidrocarburo.

innergy gasoducto.jpg Chile consolida la relación con Argentina como proveedora de gas.

La normativa chilena impone exigencias técnicas mayores que la legislación argentina. Los controles fronterizos detectaron gas que no cumple con el estándar contratado. Esta divergencia motivó la suspensión inmediata de la recepción hasta que el producto alcance los niveles requeridos por el país comprador.

Los especialistas esperan ahora los resultados de una cromatografía. Este estudio detallado de la composición química permitirá identificar los riesgos reales de la utilización del fluido en el sistema de ductos chileno.

Impacto directo en la industria de Biobío y Ñuble

La paralización del flujo impacta de manera directa a los clientes industriales de las regiones del Biobío y Ñuble. El gobierno trasandino reconoció el golpe al sector productivo, aunque aclaró que las empresas cuentan con sistemas de respaldo. Estos equipos alternativos mitigan las complicaciones en la producción diaria.

Las autoridades del país vecino descartan, por el momento, una crisis energética a gran escala. El Ministerio de Energía prioriza el abastecimiento residencial e implementa protocolos estrictos para resguardar los hogares. Las familias mantienen la continuidad del servicio sin alteraciones visibles.

Negociaciones contrarreloj para destrabar las exportaciones

Funcionarios de ambos lados de la cordillera mantienen un diálogo permanente. El objetivo central apunta a solucionar el conflicto técnico y reanudar las inyecciones de gas argentino. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile coordina las acciones con Innergy, Gas Sur y las operadoras productoras en Neuquén.

El mercado regional observa con atención la evolución de esta coyuntura. Las exportaciones en firme resultan vitales para monetizar la producción récord del shale gas local. Un bloqueo prolongado genera incertidumbre operativa en la balanza comercial energética bilateral.