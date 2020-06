Una jornada de conflictos focalizados en Vaca Muerta

El gremialista Guillermo Pereyra le adelantó a +e que esta situación iba a producirse, que no se extendería a toda la industria puesto que el conflicto no era con todas sino con algunas compañías de servicios. Además, la organización sindical no quiere entorpecer la lenta pero firme reactivación de las operaciones en los yacimientos con equipos de perforación y sets de fractura movilizándose.

Sin embargo, uno de los ejes de estos conflictos focalizados son las condiciones de seguridad que quedaron en caminos e instalaciones de los yacimientos. Es que después de varias semanas con guardias mínimas o nula actividad, no se hicieron las tareas de mantenimiento. Junto al conflicto con los sueldos mal liquidados, el gremio puso como fecha límite para dar una respuesta el martes a las 20.

Fuentes sindicales explicaron que son varias situaciones en empresas puntuales, tanto pymes como grandes petroleras, que fueron observadas en la última reunión de comisión directiva el viernes último. Incluso se llegó a denunciar que hay firmas que pagaron sueldos ínfimos porque liquidaron incorrectamente los fondos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Por ahora, la jornada del miércoles en Vaca Muerta comenzó con asambleas informativas con los operarios para saber si cobraron los salarios en las condiciones que establece el acuerdo salarial. Pereyra brindaría un panorama de la situación, mientras que los trabajadores están con acciones en los yacimientos aunque sin afectar la actividad.

Este contexto complejiza las negociaciones por la "Fase 2" del acuerdo salarial, el que pretendía extender el acta por los sueldos de abril y mayo por uno o dos meses más. La condición que pone el gremio es una mejora en los ingresos para los suspendidos y que más trabajadores estén en actividad, incluso cuestionaron fuertemente que se siga con el esquema de guardias mínimas cuando la cuarentena fue flexibilizada a nivel nacional y, con más aperturas, a nivel provincial.

Desde Buenos Aires, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) denunció a las cámaras empresarias de la actividad petrolera por "incumplimientos y falta de diálogo". El secretario general Pedro Milla señaló: "El salario de los petroleros no puede esperar más. La falta de diálogo y la ausencia de voluntad empresarial para llegar a un acuerdo es intolerable".

"Hay hoy provincias que pueden volver perfectamente a la actividad con protocolos de seguridad e higiene, sin embargo las empresas "pretenden seguir esquemas de guardias mínimas por intereses especulativos y económicos", apuntó el titular de la Federación con fuerte en las refinerías de Buenos Aires e influencia en los sindicatos de Mendoza, Tierra del Fuego y Noroeste.

