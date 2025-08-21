Vaca Muerta, una locomotora: Neuquén alcanzó un nuevo récord histórico en la producción de hidrocarburos

Apalancado en el desempeño arrollador de Vaca Muerta, la producción de hidrocarburos en Neuquén marcó en julio de 2025 un nuevo hito histórico . La provincia alcanzó los 529.291 barriles diarios de petróleo , superando por primera vez la barrera de los 500 mil barriles/día y consolidando un récord en la serie productiva. Este volumen representa un crecimiento del 6,56% en relación con junio y del 27,98% respecto al mismo mes de 2024. En el acumulado enero-julio, la producción muestra un incremento del 21,54% interanual.

El aumento registrado en comparación con el mes anterior se explica principalmente por el desempeño de áreas como Bandurria Sur, Lindero Atravesado, Mata Mora Norte, La Angostura Sur II y Rincón de Aranda , que aportaron significativamente a la curva ascendente de la producción.

En paralelo, la producción de gas también estableció un récord histórico, con 113,92 millones de m³/día. Esto implicó una suba del 0,94% respecto a junio y del 4,39% en comparación con julio de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 refleja un crecimiento del 3,4% frente al mismo período del año anterior. Las áreas Sierra Chata, La Calera, Aguada Pichana Este, Bandurria Sur y La Angostura Sur II lideraron este incremento.

La participación de los no convencionales sigue siendo determinante: el 96,04% de la producción de petróleo (508.314 bbl/d) y el 90,75% de la producción de gas (103,39 millones de m³/d) provienen de esta modalidad, con fuerte predominio del shale.

Estos resultados reafirman el rol de Neuquén como motor energético del país, consolidando un crecimiento sostenido y proyectando nuevas metas de desarrollo para la industria hidrocarburífera.

Abertura de válvula - Oldelval.jpeg Aumentar la capacidad de evacuacion fue clave.

De récord en récord

El récord de producción se explica en parte por una mayor capacidad de evacuación, principalmente por la disponibilidad del Oleoducto del Valle (Oldelval). Esto permitió que la nueva producción se destine al mercado de exportación, que también está alcanzando cifras récord.

Se espera que la tendencia de crecimiento en producción y exportación continúe. Además, a finales de 2026, la industria podría dar un salto significativo con la puesta en marcha de la primera fase del Oleoducto Vaca Muerta Sur. Este proyecto transportará la producción de shale hacia las costas de Río Negro, donde se está construyendo la plataforma de exportación más grande del país.

vmos obras.png La obras de Vmos avanzan a buen ritmo.

La mirada en las exportaciones

El sector de hidrocarburos de Neuquén experimentó un notable crecimiento en sus exportaciones, impulsado por una mayor capacidad de evacuación de producción. Durante el primer semestre, las ventas al exterior aumentaron un 11%. En particular, las exportaciones de gas crecieron un 10%, mientras que en junio, los envíos de crudo alcanzaron los 371 kbbl/día.

Según la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), esta dinámica permite proyectar un superávit sectorial superior a los USD 6.000 millones para este año, con el objetivo de alcanzar más de USD 25.000 millones para el final de la década.

El superávit del sector en el primer semestre fue de USD 3.700 millones, lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo período de 2024. Este rendimiento ha sido crucial para la balanza comercial argentina, ya que sin el aporte de las exportaciones energéticas, el comercio exterior del país habría registrado un déficit. El último informe del Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Comercio Exterior destaca que las exportaciones de energía superaron en un 110,5% las cifras del primer semestre de 2024.

La estrategia de aumentar la producción y fortalecer la infraestructura se mantiene, incluso ante las fluctuaciones del precio del crudo. Se estima que una caída de USD 10 en el precio del barril puede reducir los ingresos anuales de las productoras locales en aproximadamente USD 2.800 millones.