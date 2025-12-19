Vaca Muerta: se formalizó el estatuto de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene

Organizaciones sindicales y empresarias de la industria petrolera formalizaron en Neuquén el estatuto interno de la Comisión Mixta Paritaria de Seguridad e Higiene para Vaca Muerta . El acuerdo fue firmado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa , las operadoras agrupadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y las firmas de servicios nucleadas en la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) , y fija reglas de funcionamiento para un ámbito central en la prevención de riesgos laborales del sector.

La firma se concretó el 18 de diciembre durante una reunión plenaria realizada en el Centro Recreativo del sindicato petrolero, en la ciudad de Neuquén, con la participación de las entidades alcanzadas por el Convenio Colectivo de Trabajo 644/12.

Los detalles del acuerdo

Entre los puntos centrales del acuerdo alcanzado se estableció la obligatoriedad de realizar reuniones mensuales, con la elaboración de actas formales en las que se dejarán asentados los temas abordados y los compromisos asumidos por cada una de las partes.

El esquema de funcionamiento contempla un sistema de votación equilibrado: el sindicato, las operadoras y las empresas de servicios contarán cada uno con un voto. En tanto, la autoridad provincial de aplicación en materia de seguridad e higiene y la ART Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (MEOPP ART) participarán como asistentes, sin derecho a voto.

Cabe destacar que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene no es un organismo nuevo. Fue creada en 2020 y desde entonces mantuvo un funcionamiento regular, con encuentros periódicos y una agenda técnica centrada en las condiciones de trabajo, la seguridad operativa y la salud laboral en la actividad hidrocarburífera.

Con la aprobación del estatuto interno, las partes acordaron brindar mayor previsibilidad y orden al funcionamiento del comité, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta y el aumento de la complejidad operativa en los yacimientos no convencionales.

Consejo Directivo y comisiones técnicas

El estatuto también formaliza la conformación de un Consejo Directivo integrado por representantes de los tres sectores, encargado de coordinar la agenda de trabajo y dar seguimiento a los temas tratados en la comisión.

Además, se consolida el funcionamiento de subcomisiones técnicas específicas, que tendrán a su cargo el análisis de problemáticas puntuales vinculadas a la seguridad, la higiene y la salud laboral. Las decisiones que surjan de estos ámbitos serán vinculantes, siempre que cuenten con el consenso de las partes representadas, según indicaron desde MEOPP Mutual en un comunicado.

Seguridad laboral

En el cierre del acuerdo, las partes ratificaron el compromiso de canalizar dentro del grupo de trabajo todos los planteos relacionados con la seguridad y la higiene. El objetivo es fortalecer el diálogo técnico y la toma de decisiones consensuadas como herramientas para mejorar las condiciones laborales y prevenir conflictos.

Con más de cinco años de funcionamiento sostenido y 37 reuniones realizadas, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se consolida como un espacio clave dentro del entramado laboral de Vaca Muerta, en una actividad estratégica tanto para la provincia de Neuquén como para el conjunto de la matriz energética nacional.