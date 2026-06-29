Vaca Muerta llega al mar: los gigantes que transforman el Golfo San Matías

Cuatro remolcadores de alta especificación brindarán apoyo a las exportaciones de GNL

El desarrollo de Vaca Muerta trasciende hoy los yacimientos y oleoductos terrestres. La actividad se traslada al escenario marítimo a través de una flota especializada que redefine la logística en el Golfo San Matías, en Río Negro . Embarcaciones como el Skandi Hera , el Skandi Patagonia y el BG Warrior lideraron las primeras tareas offshore.

Estos buques instalaron anclajes y sistemas de fondeo para las futuras monoboyas de exportación. Recientemente, la plataforma Combifloat C7 operó en el puerto de San Antonio Este para fortalecer esta infraestructura crítica. Estos trabajos técnicos aseguran la estabilidad de los grandes petroleros que cargarán crudo neuquino hacia mercados externos.

image Buques Skandi Hera y BG Warrior operan en el sistema de fondeo de monoboyas en Punta Colorada.

¿Cuáles son los buques insignia? Para empezar a responder esta pregunta es importante mencionar un hito fundamental: el atraque del Athanasia en San Antonio Este. Esta embarcación transportó más de 700 caños de acero destinados al ducto submarino del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La descarga masiva de tubos marcó el inicio de una fase operativa sin precedentes para el puerto rionegrino. Consorcios integrados por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell impulsan este sistema exportador de escala global que busca multiplicar la capacidad de despacho del país.

bkx9b4h2 El buque Athanasia descarga 700 tubos de acero para el oleoducto submarino en San Antonio Este.

La llegada del gigante

El cronograma de obras contempla el arribo del DLV Seminole hacia finales de julio. Este buque de la firma italiana Micoperi ejecutará la instalación de la cañería submarina. Su intervención representa una de las fases más complejas del proyecto energético actual.

El Seminole conectará de forma definitiva la red terrestre con las monoboyas finales de exportación. La industria offshore argentina observa con atención este movimiento estratégico, pues la precisión técnica de este gigante resulta vital para el éxito del esquema operativo del VMOS.

image Unidad flotante de licuefacción Hilli Episeyo procesará gas de Vaca Muerta para mercados globales.

Los servicios de apoyo

La logística permanente requiere una flota de soporte robusta y constante. La sociedad entre el grupo indio Adani y la firma local Meridian obtuvo la adjudicación para estos servicios marítimos. El contrato incluye cuatro remolcadores de alta especificación y una embarcación de apoyo offshore.

También incorporan una unidad para el transporte de personal especializado hacia las zonas de operación. Estas unidades brindarán asistencia técnica al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que lidera Southern Energy.

La presencia constante de estos buques garantiza la seguridad y la fluidez de las maniobras marítimas en la costa rionegrina.

image El DLV Seminole iniciará la compleja instalación de cañerías submarinas en el Golfo San Matías.

El futuro exportador

La transformación regional culminará con la llegada de colosos flotantes de procesamiento. Las unidades de licuefacción Hilli Episeyo y MK II operarán frente a la costa rionegrina. Estas instalaciones procesarán el gas natural de Vaca Muerta para convertirlo en GNL.

El proyecto de Southern Energy en Fuerte Argentino ya registra un avance superior al 60% en sus obras. Con estas plataformas, el Golfo San Matías integrará el selecto grupo de puntos sudamericanos con capacidad de producción de gas licuado en instalaciones flotantes.

Finalmente, los grandes petroleros completarán el ciclo exportador hacia Europa y Asia, consolidando a Río Negro como la nueva puerta energética de la Patagonia.

FUENTE: Argenports y Reuters