Vaca Muerta: el magnate del fracking desembarca en Los Toldos II Oeste con el aval de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con directivos de Continental Resources.

Este martes, el Gobierno de la provincia de Neuquén dio un paso clave en la reorganización del área Los Toldos II Oeste , en la cuenca neuquina, al aprobar la Adenda II al Contrato de Unión Transitoria que redefine la participación societaria y el esquema operativo del bloque. La medida formaliza el ingreso de Continental Resources Argentina como principal actor del proyecto y consolida un cambio de control en uno de los desarrollos ubicados en la ventana de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

La adenda fue suscripta entre Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Pluspetrol y Continental Resources Argentina S.A.U. , y quedó oficializada mediante el decreto provincial Nº 1761/2025 , firmado por el gobernador Rolando Figueroa y los ministros de Energía, Gustavo Medele , y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

Continental asume el 90% y la operación de Los Toldos II Oeste

Con la modificación contractual, Continental Resources asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones correspondientes al porcentaje que hasta ahora detentaba Pluspetrol, alcanzando una participación del 90% en la Unión Transitoria. GyP, en tanto, conservará el 10% restante. Además, la compañía estadounidense fue designada como nueva operadora del área.

El área Los Toldos II Oeste forma parte de los desarrollos que concentran mayor expectativa productiva dentro de Vaca Muerta, tanto por su productividad histórica como por su cercanía a infraestructura existente.

El decreto establece que Pluspetrol deberá realizar un pago total de 9 millones de dólares a favor de la provincia, conforme al cronograma fijado en la Adenda II. Según la normativa, esos fondos podrán ser destinados por el Estado provincial a inversiones, obras o erogaciones definidas por el Ejecutivo, incluyendo infraestructura, salud, educación o seguridad.

En paralelo, se fijó como fecha límite el 27 de febrero de 2026 para que la nueva operadora presente ante la Autoridad de Aplicación la actualización del Plan de Desarrollo del área, en línea con los lineamientos técnicos y regulatorios vigentes.

Harold Hamm desembarca en Vaca Muerta

Detrás de la operación se encuentra Harold Hamm, fundador y principal accionista de Continental Resources, uno de los empresarios más reconocidos de la industria petrolera estadounidense.

Nacido en Oklahoma en 1945, Hamm construyó su carrera desde cero y fue una figura central en la expansión del fracking moderno en el país norteamericano. Continental Resources tuvo un rol decisivo en el desarrollo de formaciones como Bakken, en Dakota del Norte, y en la cuenca Anadarko.

Con un patrimonio estimado en más de 12.000 millones de dólares, el ejecutivo es considerado un referente tecnológico y estratégico del shale en su país. En 2022 decidió retirar a la compañía del mercado bursátil y privatizarla completamente para ejecutar una estrategia de largo plazo, sin la presión del accionariado público.

https---blogs-images.forbes.com-christopherhelman-files-2015-03-harold-hamm-2_1200x675-1.jpg Harold Hamm, pionero del desarrollo del fracking en Norteamérica y fundador de Continental Resources.

Desde la empresa señalaron que el ingreso a Vaca Muerta apunta a aplicar tecnología y prácticas operativas avanzadas para acelerar la etapa piloto y avanzar hacia desarrollos de mayor escala.

El bloque Los Toldos II Oeste presenta características geológicas comparables a las áreas donde Continental desarrolló su expertise en Estados Unidos, un factor que fue determinante para la decisión de inversión.

El encuentro con Javier Milei

El desembarco de Hamm se produjo luego de una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, de la que participaron ejecutivos de Continental y funcionarios del área energética. Desde el Gobierno nacional destacaron el ingreso de la firma como un hito para el sector.

Javier Milei Continental Resources Daniel González El presidente Javier Milei se reunió hoy con directivos de la empresa Continental Resources.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la llegada de Continental “refuerza la credibilidad del país y consolida la visión de la Argentina como un actor relevante en la oferta global de energía”.