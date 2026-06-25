Trabajo en Vaca Muerta: buscan técnicos, ingenieros, especialistas en seguridad y profesionales

Ingenieros, técnicos y especialistas son algunos de los perfiles más demandados por las empresas que operan en Vaca Muerta.

Vaca Muerta avanza a paso firme. En las últimas semanas, empresas de servicios petroleros, constructoras y operadoras con actividad en la cuenca neuquina lanzaron nuevas búsquedas laborales para cubrir puestos técnicos, profesionales y de liderazgo en Neuquén y Río Negro.

Las oportunidades están orientadas a perfiles vinculados al sector Oil & Gas, mantenimiento industrial, ingeniería eléctrica, seguridad e higiene e integridad de ductos. Además, YPF abrió una convocatoria para jóvenes ingenieros que buscan desarrollarse en proyectos estratégicos para la industria energética.

Trabajo en Vaca Muerta: buscan profesionales para operaciones de arenas de fractura

Una importante empresa dedicada al abastecimiento y tratamiento de arenas de fractura para la industria petrolera abrió una búsqueda para incorporar un Responsable de Mantenimiento con base en Neuquén y Río Negro.

Instituto Vaca Muerta: más de 13.000 inscriptos en los primeros cursos para trabajar en oil & gas Empresas del sector Oil & Gas abrieron vacantes para trabajar en Vaca Muerta

El puesto tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos rotantes e instalaciones industriales que forman parte de las operaciones de la compañía. Entre las principales tareas figuran la planificación y ejecución de programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, la coordinación de repuestos críticos, la atención de emergencias operativas y la elaboración de informes técnicos para la dirección.

La empresa busca técnicos electromecánicos, mecánicos o eléctricos con al menos 5 años de experiencia en entornos industriales, mineros, logísticos o vinculados al Oil & Gas. También se requieren conocimientos en mecánica industrial, electricidad, hidráulica y neumática, además de disponibilidad para viajar entre distintas operaciones.

Los interesados pueden enviar su CV a [email protected] indicando en el asunto "Responsable de Mantenimiento".

Empleo en Neuquén: abren vacantes para proyecto eléctrico en Vaca Muerta

Otra de las vacantes disponibles en Vaca Muerta corresponde a un Representante Técnico de Obra para un proyecto de electrificación de líneas de media tensión en yacimientos de Neuquén.

La posición tendrá la responsabilidad de liderar la ejecución integral de obras de líneas aéreas de 13,2 kV, coordinar equipos de trabajo, supervisar contratistas y actuar como principal interlocutor técnico ante el cliente.

La búsqueda está dirigida a ingenieros electricistas o electromecánicos con matrícula habilitante, residencia en Añelo y experiencia en obras de media y alta tensión bajo modalidad EPC o "llave en mano". También se valoran conocimientos de normativas AEA, estándares de YPF y experiencia previa en la cuenca neuquina.

El puesto contempla trabajo presencial en campo y un contrato por proyecto de seis meses. La búsqueda fue publicada por ManpowerGroup Argentina.

Pluspetrol abre una búsqueda de especialistas para trabajar en Vaca Muerta

Pluspetrol incorporará un Junior Community Affairs Analyst para fortalecer la relación de la compañía con comunidades, superficiarios y actores sociales vinculados a sus áreas operativas.

El profesional tendrá a su cargo la gestión de reclamos y consultas, el seguimiento de proyectos comunitarios, el monitoreo social de las operaciones y la articulación con comunidades indígenas.

La Calera Pluspetrol shale gas YPF Visita Vaca Muerta.jpg Las empresas buscan sumar personal para proyectos de petróleo y gas en Vaca Muerta.

La compañía apunta a graduados o estudiantes avanzados de Ciencias Sociales o carreras afines, con habilidades de negociación, comunicación efectiva y trabajo en equipo. Además, solicita residencia en Neuquén, Río Negro o localidades cercanas a las áreas operativas.

Oportunidad de empleo para ingenieros especialistas en ductos

Entre las vacantes más especializadas para encontrar trabajo en Vaca Muerta aparece la búsqueda de un Senior Pipeline Engineer para desempeñarse en operaciones de hidrocarburos.

La posición tendrá un rol central en la integridad y confiabilidad de los ductos operados por la compañía, participando en procesos de diseño, construcción, mantenimiento, inspección y monitoreo de activos.

Pluspetrol busca graduados en Ingeniería Mecánica, Metalúrgica, de Materiales o carreras afines, con al menos 7 años de experiencia en integridad y operación de ductos. También se requieren certificaciones AMPP CP2 y AMPP PCIM, o equivalentes, además de experiencia en inspección interna inteligente y gestión de contratos técnicos.

Vacantes en Oil & Gas: buscan expertos en Seguridad e Higiene

La compañía también abrió una convocatoria para incorporar un Superintendente de EHS (Seguridad, Higiene y Medio Ambiente) para su yacimiento La Calera, uno de los desarrollos de shale gas más importantes de Vaca Muerta.

El profesional seleccionado será responsable de liderar la gestión integral de riesgos, coordinar equipos de seguridad y ambiente, supervisar contratistas y garantizar el cumplimiento de los estándares operativos y regulatorios.

La-Calera-Vaca-Muerta.jpg El área de shale gas La Calera, en la formación Vaca Muerta.

Para aplicar, se requiere formación en Ingeniería con posgrado en Seguridad e Higiene, más de 10 años de experiencia en la industria de Oil & Gas y al menos 5 años liderando equipos. Además, el puesto exige disponibilidad para trabajar bajo esquemas de rotación y manejo intermedio de inglés.

YPF lanzó un programa para jóvenes ingenieros

YPF anunció una nueva edición de su Programa de Jóvenes en Ingeniería (JEI), destinado a profesionales que quieran desarrollarse en algunos de los proyectos más importantes de la industria energética argentina.

La convocatoria está dirigida a graduados de Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Electrónica, Eléctrica, Química y Civil que cuenten con dos años de experiencia en proyectos de infraestructura.

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Según informó la compañía, el programa busca incorporar talento joven para participar en iniciativas estratégicas vinculadas al crecimiento energético del país y al desarrollo de Vaca Muerta.

Además, el viernes 26 de junio a las 12 horas se realizará una transmisión en vivo donde participantes del programa compartirán sus experiencias y responderán consultas de quienes estén interesados en postularse.

Dónde enviar el CV para trabajar en Vaca Muerta y conseguir empleo en el sector petrolero

La mayoría de estas búsquedas laborales se encuentran publicadas en LinkedIn, una de las plataformas más utilizadas por las empresas de energía, petróleo y gas para reclutar personal.

Los interesados pueden buscar las vacantes utilizando términos como "trabajo en Vaca Muerta", "empleo en Neuquén", "vacantes Oil & Gas", "Pluspetrol", "YPF" o el nombre específico de cada puesto.