Vaca Muerta o el miedo a las elecciones: Qué tendrá más impacto en los dólares del 2027

Bajo del Choique es uno de los arietes del crudo de Vaca Muerta.

Con calculadora en mano, el gobierno hace cuentas de cara al 2027 para intentar blindar el programa financiero y evitar la clásica corrida cambiaria de años electorales, con el potencial impacto de Vaca Muerta .

Por lo pronto, con el boom de exportaciones gracias al gran desempeño del shale oil y el alza de los precios internacionales, el 2026 luce más alentador con riesgos mucho menores a sufrir coletazos inesperados.

Según el informe de la consultora Economía & Energía, las necesidades de financiamiento para 2026 se componen de 9.300 millones de dólares por vencimientos de capital, 8.900 millones por intereses y unos 1.000 millones de "capitalización del BCRA“, parte del último acuerdo con el FMI.

En tanto, las fuentes de financiamiento para 2026 alcanzarían los 22.900 millones, lo que dejaría un excedente de 3.700 millones para el 2027, dentro de los cuales, hay 800 millones en privatizaciones que en gran parte corresponden al mundo energético.

La titular del FMI, Cristalina Georgieva, visitó un yacimiento de YPF en Vaca Muerta.

El superávit comercial cambiario hasta mayo de este año fue de 9.294 millones y se espera que supere para fin de año los 20.000 millones. No obstante, “tanto la continuidad del endeudamiento externo privado como el ritmo que adquiera la formación de activos externos dependerán del grado de (in)certidumbre que genere el proceso electoral en nuestro país, el cual se verá seguramente afectado por las elecciones de medio término en los Estados Unidos”, afirma la consultora de Nicolás Arceo.

Incertidumbre electoral y el escenario adverso de 2027

Para el 2027 el panorama es mucho más adverso con necesidades de financiamiento que ascienden a USD 24.900 millones. El gobierno prevé un ingreso de dólares que garantizarían un excedente de la mano de un superávit comercial de 22.214 millones con gran peso de los hidrocarburos.

“En el escenario conservador (A), asumiendo que la dinámica del sector externo sigue un ritmo similar al que viene registrando durante este año, el saldo de divisas sería favorable en casi 6.000 millones”, proyectan en E&E.

“Por el contrario, en un escenario de elevada incertidumbre electoral (Escenario B) y una formación de activos externos similar a la verificada durante 2025, el sector externo registraría un déficit externo de casi 12.000 millones”, advierten.

“La solvencia del sector externo en términos cambiarios estará estrechamente asociada al nivel de incertidumbre que genere el proceso electoral en nuestro país. Sin embargo, a diferencia de episodios anteriores, el resultado electoral de las elecciones de medio término en los Estados Unidos seguramente afectará a la plaza financiera local”, agregan.