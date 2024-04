Rucci advirtió que los petroleros darán pelea contra Ganancias

El gremialista también advirtió a los senadores y diputados nacionales que tratarán la reforma impositiva en el Congreso Nacional: "ojo con las traiciones".

"Cuando cuando dije que estos yacimientos los íbamos a transformar en un campo de batalla si le quitaban derechos a los trabajadores lo dije en serio", advirtió y añadió "a quién se le puede ocurrir que tanto esfuerzo, 16 horas, 14 horas fuera de la casa, dejando a los hijos, familia, en muchos casos en su cumpleaños, Navidad, porque estamos metidos 24/7 en estos yacimientos encima nos van a meter la mano en el bolsillo".

WhatsApp Image 2024-04-18 at 13.47.52.jpeg Marcelo Rucci y Ernesto Inal llamaron a los petroleros a "plantarse" contra el impuesto a las ganancias.

"Si estos señores piensan que van a hacer con nosotros lo que quieren le vamos a dar la pelea, se van a terminar los récord de producción, las horas extras, porque ninguno va a trabajar para que se lleve la plata el sacrificio de ustedes, otro", señaló el líder petrolero, quien indicó que aunarán fuerzas con el gremio de Petroleros Jerárquicos.

La venta de áreas de YPF

Por otro lado, Rucci se refirió al proceso de ventas de áreas maduras que puso en marcha YPF en cinco provincias. "No vamos a permitir que se le quite un solo derecho a ningún trabajador de los yacimientos convencionales",dijo.

Y llevó tranquilidad a los trabajadores al indicar que "una de las condiciones que hemos puesto para que YPF se deshaga de esos yacimientos que no está invirtiendo, que hemos perdido puestos de laburo al no haber inversiones. Si no van a poner guita, que los entreguen, pero los trabajadores adentro en las condiciones que estén, sus salarios, horas extra, como estamos, por eso quiero llevarles tranquilidad".

"En cada yacimiento tenemos que ser la voz de los trabajadores petroleros, esto no es político, ahora el problema es nuestro. Los políticos meten la cola en un problema que nosotros no nos habíamos metido, meten la cola porque son los que van a definir el futuro de ustedes, así que voy diciendo a los senadores y diputados provinciales tanto de Neuquén como Río Negro y La Pampa, cuidado, porque tenemos memoria, porque van a venir nuevamente a golpear la puerta, porque si no cumplen, con los derechos de los trabajadores, no cuidan a su pueblo los vamos a sacar a patadas", concluyó Rucci.