Los gremios en pie de guerra por el impuesto a las Ganancias

La vuelta del impuesto está dentro del paquete de leyes que significa la nueva versión de la Ley Bases (o Ley Ómnibus). Los gremios ya dejaron claro que rechazan el proyecto y amenazan con medidas de fuerza.

La negativa de los sindicatos

Según el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el tributo afectaría al 70% de los 28 mil trabajadores que están vinculados con la industria en la Cuenca Neuquina. Y temen que ese porcentaje pueda aumentar.

Marcelo Rucci cuestionó que a los únicos que le ponen “la mano en el bolsillo” son a “los que trabajan y a los que producen” y adelantó que el gremio realizará este jueves una asamblea informativa para que los operarios conozcan el alcance del proyecto.

El titular del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa pidió “tener memoria sobre los políticos” y apuntó contra la pasividad de la CGT. “Están dormidos los muchachos en la CGT para rechazar esto e ir a fondo contra Ganancias”, criticó.

“Nosotros si tomamos alguna decisión lo vamos a hacer con otros gremios que ven la pasividad de la CGT, que últimamente está dejando mucho que desear”, adelantó.

Jorge Ávila Petroleros Privados de Chubut El Tordillo.jpg Jorge Ávila adelantó que rechazará la vuelta del impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados.

"Ganancias es una extorsión"

En la misma línea, su par de Chubut, Jorge Ávila, sostuvo que el impuesto a las Ganancias termina “extorsionando y estafando a los trabajadores” y propuso que las operadoras se hagan cargo del pago del tributo.

“Los conflictos los va a tener la industria petrolera que va a tener que hacerse cargo del impuesto a las Ganancias porque nosotros no estamos dispuestos a regalarle plata a las empresas. A nosotros nos lo sacan hasta el pez frío de acá. Entonces, ¿en qué terminamos? Dándole a todo a las operadoras que vienen y compran, y ¿encima lo vamos a hacer cargo del impuesto a las Ganancias?”, cuestionó el dirigente chubutense.

Asimismo, el también diputado nacional criticó la forma en la que se maneja Nación con respecto a los proyectos de ley. “Creo que hay algo que no funciona en el Gobierno y me parece que tendrían que conocer un poco. Salir de capital, porque creo que están muy encerrados. No conocen el frío, no conocen estar en la cordillera, no conocen estar en invierno. Hay que salir a conocer el interior y conocer los daños y el prejuicio que ocasiona estar todo el día arriba de una chata, arriba de un colectivo, viajando para ir al lugar de trabajo, sin descansar, sin dormir y muchas veces pujando el hombro cada vez que la industria lo necesita”, consideró Ávila.