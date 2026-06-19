Neuquén será sede del debate estratégico del midstream en Argentina

En un momento en que el crecimiento de la producción hidrocarburífera argentina exige soluciones concretas en infraestructura, la capital neuquina se convierte en el epicentro de la discusión energética. Del 23 al 25 de junio de 2026 , el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) Seccional Comahue , organizó las 2° Jornadas de Midstream que se desarrollarán en el Casino Magic bajo el lema “Upstream y Midstream, mirando el mercado externo”.

El encuentro reunirá a referentes técnicos, ejecutivos y especialistas de toda la cadena de valor, orientado a la inserción de Argentina en los mercados internacionales de la energía.

Infraestructura: el factor decisivo

El crecimiento de Vaca Muerta y de otras áreas productivas ha dejado en claro que el desafío ya no es únicamente incrementar la producción, sino asegurar que esa producción pueda ser procesada, transportada y comercializada. En ese contexto, el Midstream —históricamente relegado en el debate público— adquiere hoy un rol central en la agenda energética de nuestro país.

IAPG Midstream dia 2 ~ 8.jpg

Las jornadas apuntan justamente a abordar ese punto crítico: los proyectos de inversión, las ampliaciones de capacidad y las soluciones técnicas necesarias para acompañar el desarrollo de la industria hidrocarburífera.

El puente entre el recurso y el mercado

Uno de los ejes conceptuales que atraviesa el encuentro es la función del Midstream como vínculo entre el Upstream y la demanda. Es decir, el desafío no se limita únicamente a transportar hidrocarburos, sino a garantizar su disponibilidad en condiciones competitivas.

La agenda de las jornadas incluirá:

La ampliación de los sistemas de transporte

El procesamiento de gas natural y NGLs

El desarrollo de infraestructura orientada a la exportación

La integración operativa entre los principales actores del sector

Las exposiciones estarán a cargo de especialistas de empresas operadoras, transportistas, compañías de servicios y consultoras, quienes compartirán experiencias y casos concretos vinculados a proyectos en ejecución.

Territorio y estrategia, en un mismo evento

El formato de las jornadas diseñadas por la Comisión Técnica de Midstream de la Seccional Comahue combina la mirada técnica, la experiencia de campo, la mirada del mercado y la visión de las empresas. El primer día contempla visitas a instalaciones de la Cuenca Neuquina, mientras que las dos jornadas siguientes estarán dedicadas a exposiciones técnicas, charlas magistrales y mesas redondas.

IAPG Midstream dia 1 ~ 98.jpg

Estas últimas incluyen paneles estratégicos donde se proyectan los escenarios futuros del sector con foco en la evolución del gas, los líquidos y las oportunidades de exportación en el mediano y largo plazo.

Un espacio de articulación en una etapa clave

Más allá del contenido técnico y las distintas experiencias compartidas, este segundo encuentro está considerado como el principal referente del Midstream a nivel nacional; debido a la articulación de intereses productivos, comerciales e institucionales.

Desde la organización se contempló espacios de networking y participación empresarial con el objetivo de fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades, dentro de un sector que demanda cada vez mayor coordinación entre sus actores.

Un debate con impacto más allá del sector

La capacidad de Argentina para transformar el potencial de sus recursos en crecimiento económico y generación de divisas dependerá, en gran medida, de la velocidad con la que se desarrollen las soluciones de Midstream.

En ese sentido, lo que ocurra en Neuquén durante estas jornadas no solo marcará la agenda técnica de la industria, sino que también aportará definiciones claves para el posicionamiento del país en el escenario energético global.

Las 2° Jornadas de Midstream llegan en un momento decisivo. Y la región del Comahue será, una vez más, el lugar donde la discusión tome forma.