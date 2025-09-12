Moya: "VMOS y GNL son nuestro emblema"

La edición 2025 de la Argentina Oil and Gas (AOG) será especialmente recordada para Río Negro , ya que por primera vez la provincia compartió protagonismo con Neuquén en el universo de Vaca Muerta . "Fue una feria muy intensa y en Río Negro estamos muy contentos de poder mostrar nuestro aporte a la gran Vaca Muerta. No es solo Neuquén, ahora también es Río Negro", afirmó Mariela Moya, secretaria de Hidrocarburos de la provincia.

En la misma sintonía, ayer Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, había dicho: “Estamos siendo protagonistas, junto con Neuquén, de un hecho disruptivo. Me refiero a la posibilidad de exportar el petróleo neuquino por nuestro mar, por nuestro golfo, al mundo ”.

Dos grandes proyectos

En diálogo con el medio +e, Moya aseguró: "Tenemos dos grandes proyectos. Por un lado, los no convencionales, donde, gracias al conocimiento de la industria en Neuquén y la veloz curva de aprendizaje, podemos participar con permisos exploratorios. Ya contamos con cuatro permisos con objetivos no convencionales".

"Por otro lado, el convencional nos presenta un desafío: debemos encontrar una forma de reducir los costos para atraer a empresas de servicios que quieran trabajar estando tan cerca de la zona convencional, tan cerca de Vaca Muerta y de Neuquén", explicó. Y agregó: "El año pasado se prorrogaron las principales áreas, y ahora nos quedan áreas marginales donde es más difícil encontrar rentabilidad".

Mariela Moya VMI AOG 2025

En este sentido, Moya enfatizó: "Hay que tener una mirada integral y sincerar la incidencia de las regalías. La provincia está dispuesta a bajar Ingresos Brutos, pero el esfuerzo debe ser de todos y en cada yacimiento en particular hay que buscar el proyecto más rentable".

Con respecto a la producción no convencional, el gobernador apuntó ayer, durante una entrevista en el espacio de Vaca Muerta Insights, que: “Tenemos los contratos concesionarios. Estamos apostando fuertemente al no convencional. La roca tiene una extensión que todavía estamos descubriendo, hay una perspectiva muy interesante”.

Los emblemas de Río Negro

"Los proyectos estratégicos, como VMOS (Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur) y GNL, son nuestro emblema. VMOS ya está en construcción, es una realidad", aseguró la funcionaria. Y concluyó: "Por otro lado, esta semana vamos por la segunda audiencia pública del GNL, para el segundo barco, y ya estamos trabajando con YPF en el estudio de impacto ambiental y las condiciones para las fases tres y cuatro".