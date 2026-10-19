Más de 50 empresas neuquinas muestran su oferta para Vaca Muerta en la AOG Patagonia
¿Qué lugar ocupan las empresas locales en Vaca Muerta? Más de 50 firmas neuquinas darán su respuesta en la AOG Patagonia 2026.
Firmas certificadas bajo la Ley Provincial 3.338 e integrantes del Cluster Vaca Muerta participan de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 con un stand institucional impulsado por el Centro PyME-ADENEU. El gobierno provincial gestionó un espacio de promoción en la exposición con un objetivo definido: que las empresas neuquinas tengan cada vez más participación en el desarrollo de la cuenca neuquina. En el stand participan más de 50 empresas neuquinas certificadas.
La propuesta reúne en un solo lugar la oferta de servicios y tecnología de proveedores locales para la industria hidrocarburífera, frente a los visitantes de una de las ferias más importantes del sector.
Ubicación y beneficios de la membresía
El espacio institucional se ubica en el stand 2E-30 del Hall 2, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. A su lado se instala la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE).
Las firmas participantes se sumaron a la iniciativa a través de un plan de membresías. Este esquema les permite acceder, entre otros beneficios, a:
- Exposiciones técnicas sobre servicios y tecnología en el stand.
- Rondas de negocios.
- Uso del espacio de networking del stand.
De este modo, cada empresa dispone de herramientas concretas para presentar su propuesta, entablar contactos comerciales y generar vínculos con otros actores del sector.
Además del espacio asignado al Centro PyME-ADENEU, la provincia cuenta con otro stand, en el hall 1, stand B-20, a cargo de la petrolera estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y del ministerio de Energía. Allí se desarrollan reuniones, charlas técnicas y encuentros con los principales referentes de la industria. También el área provincial de Turismo, a través de NeuquénTur, tiene una participación destacada.
Una charla para analizar el futuro de Vaca Muerta
En el marco del Ciclo de Sustentabilidad, que impulsan en conjunto el Centro PyME-ADENEU y la Comisión de Sustentabilidad del IAPG, se desarrolla una exposición para analizar el verdadero potencial de la formación no convencional en la matriz energética actual y futura.
La disertación se titula “Vaca Muerta: ¿tema del momento o recurso con futuro?” y está a cargo de Fernando Halperin, gerente del Plan de Comunicaciones del IAPG. La actividad comienza el lunes 19 de octubre, a las 16, en el Salón Tromen del Espacio DUAM. Quienes deseen asegurar su lugar se inscriben sin costo en www.adeneu.com.ar/campus.
La exposición
Argentina Oil & Gas Expo Patagonia la organiza el Instituto Argentino del Petróleo y se realiza desde hoy, lunes 19, al 22 de octubre n el Espacio DUAM de Neuquén. Los visitantes obtienen su acreditación sin cargo en www.aogpatagonia.com.ar/acreditaciones/.
Datos clave para agendar
- Evento: Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026.
- Fechas: del 19 al 22 de octubre de 2026.
- Sede: Espacio DUAM, Neuquén.
- Stand PyME-ADENEU: 2E-30, Hall 2, junto a FECENE.
- Stand de GyP y ministerio de Energía: hall 1, stand B-20.
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