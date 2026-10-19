Más de 50 empresas neuquinas muestran su oferta para Vaca Muerta en la AOG Patagonia

Firmas certificadas bajo la Ley Provincial 3.338 e integrantes del Cluster Vaca Muerta participan de la Argentina Oil & Gas ( AOG ) Patagonia 2026 con un stand institucional impulsado por el Centro PyME-ADENEU. El gobierno provincial gestionó un espacio de promoción en la exposición con un objetivo definido: que las empresas neuquinas tengan cada vez más participación en el desarrollo de la cuenca neuquina. En el stand participan más de 50 empresas neuquinas certificadas .

La propuesta reúne en un solo lugar la oferta de servicios y tecnología de proveedores locales para la industria hidrocarburífera, frente a los visitantes de una de las ferias más importantes del sector.

Ubicación y beneficios de la membresía

El espacio institucional se ubica en el stand 2E-30 del Hall 2, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. A su lado se instala la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE).

Las firmas participantes se sumaron a la iniciativa a través de un plan de membresías. Este esquema les permite acceder, entre otros beneficios, a:

Exposiciones técnicas sobre servicios y tecnología en el stand.

sobre servicios y tecnología en el stand. Rondas de negocios .

. Uso del espacio de networking del stand.

De este modo, cada empresa dispone de herramientas concretas para presentar su propuesta, entablar contactos comerciales y generar vínculos con otros actores del sector.

Además del espacio asignado al Centro PyME-ADENEU, la provincia cuenta con otro stand, en el hall 1, stand B-20, a cargo de la petrolera estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y del ministerio de Energía. Allí se desarrollan reuniones, charlas técnicas y encuentros con los principales referentes de la industria. También el área provincial de Turismo, a través de NeuquénTur, tiene una participación destacada.

Una charla para analizar el futuro de Vaca Muerta

En el marco del Ciclo de Sustentabilidad, que impulsan en conjunto el Centro PyME-ADENEU y la Comisión de Sustentabilidad del IAPG, se desarrolla una exposición para analizar el verdadero potencial de la formación no convencional en la matriz energética actual y futura.

La disertación se titula “Vaca Muerta: ¿tema del momento o recurso con futuro?” y está a cargo de Fernando Halperin, gerente del Plan de Comunicaciones del IAPG. La actividad comienza el lunes 19 de octubre, a las 16, en el Salón Tromen del Espacio DUAM. Quienes deseen asegurar su lugar se inscriben sin costo en www.adeneu.com.ar/campus.

La exposición

Argentina Oil & Gas Expo Patagonia la organiza el Instituto Argentino del Petróleo y se realiza desde hoy, lunes 19, al 22 de octubre n el Espacio DUAM de Neuquén. Los visitantes obtienen su acreditación sin cargo en www.aogpatagonia.com.ar/acreditaciones/.

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