Marcelo Rucci inició un nuevo período frente al sindicato de Petroleros Privados

El gremio de Petroleros Privados formalizó la continuidad de Marcelo Rucci y Ernesto Inal.

Este lunes, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa formalizó la continuidad de Marcelo Rucci como secretario general y de Ernesto Inal como secretario general adjunto del gremio, en un mandato que se extenderá hasta noviembre de 2029. El acto tuvo lugar por la mañana en el Centro Recreativo de Rincón de los Sauces, donde más de 20 mil personas estuvieron presentes.

La renovación de autoridades llega luego de los comicios internos del 22 de julio, una elección con lista única en la que la participación superó el 90% del padrón, según indicaron desde la organización sindical.

Durante el evento, Rucci se refirió al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional. “Aún no hay nada oficial sobre lo cual discutir”, dijo.

unnamed (6)

La reelección de Rucci al frente del Sindicato de Petroleros Privados

Tras la entrega de diplomas que oficializó la vigencia de los cargos, Rucci agradeció la confianza de los trabajadores “para que sigamos representando a cada uno de ustedes”. A su vez, subrayó que “no nos mueve otra cosa que defenderlos de la mejor manera”.

Desde la secretaría adjunta, Inal planteó que la conducción continuará trabajando “para que todos puedan llevar el pan a su familia”. Reafirmó además la posición del gremio: “Siempre vamos a estar parados en el mismo lugar: del lado de los trabajadores” y cerró: "somos nosotros los que vamos a hacer que la Argentina salga, de una vez por todas, de estas situaciones".

"Si tenemos que salir a dar la lucha, vamos a darla"

Por otra parte, Rucci habló sobre la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca llevar adelante y afirmó que el gremio "siempre está dispuesto al diálogo", aunque aclaró que la condición es que "no se avasallen los derechos adquiridos".

“Lo que queremos escuchar es que a nuestros compañeros no se les van a sacar derechos. Porque Vaca Muerta es posible con los trabajadores adentro, respetando la dignidad, el esfuerzo, las 12 horas, los viajes, la ausencia de la familia y el sacrificio que implica el trabajo en la industria”, expresó.

unnamed (8) Rucci habló sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

“Hoy se habla de reformas laborales y de muchas otras cosas. Yo quiero recordarles a las empresas y a la política que nosotros pagamos con vida: 84 compañeros en la pandemia, más de 100 desde que empezó Vaca Muerta. No vamos a entregar a ningún trabajador”.

A su vez, el secretario general señaló que "los trabajadores y el gremio ya hicieron el esfuerzo cuando las condiciones lo exigieron" y añadió: “Los acompañamos con una veda, los acompañamos con un plan de sustentabilidad y empleo, los acompañamos en la pandemia. ¿Qué más quieren que hagamos?”

“Cuidado. Mucho cuidado. Porque si tenemos que salir a dar la lucha, vamos a salir a darla. No tengan ninguna duda”.

unnamed (9) Marcelo Rucci comenzó un nuevo período al frente de Petroleros Privados.

Durante su discurso, Rucci también se refirió a la situación de los trabajadores de las empresas Petreven, NRG y El Portón, quienes atraviesan dificultades en el cobro de sus salarios. "A fin de mes empiezan todos nuevamente, vuelven a la actividad”, dijo.

“No venimos acá a ocupar un lugar de comodidad, venimos a ocupar un lugar de responsabilidad, al lado de cada uno de los petroleros. Donde tengamos que estar, ahí vamos a estar”, declaró.

La nueva comisión directiva

La nueva conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa quedó formalmente conformada de la siguiente manera:

Secretario General: Marcelo Rucci

Secretario General Adjunto: Ernesto Inal

Secretario Administrativo: Juan Pablo Eggers

Tesorero: Miguel Ángel Díaz

Protesorero: Flavio David Pereyra

Secretario Gremial: Daniel Alfredo Andersch

Prosecretario Gremial: Cristian Bernales

Secretario de Actas, Prensa y Propaganda: Martín Guillermo Pereyra

Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda: Ricardo Andrés Jara

Secretaria de Turismo, Cultura y Deporte: Celeste Daniela Urrutia

Secretario de Previsión Social: Luis Alberto Gordillo

Secretaria de la Mujer y la Familia: Mariana Alejandra Cofré

Vocales Titulares: Paola Eva Mariana Cabezas (Vocal 1) y Luciano Sebastián Muñoz (Vocal 2)

Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Néstor Fernando Medel y Hugo Arcadio Zalazar, como titulares, y por Ruth Betsabé Sánchez y Patricio Keim García, como suplentes.

"La asunción se da en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera en la región, lo que plantea a la conducción gremial el desafío de continuar garantizando los derechos laborales y la seguridad de miles de trabajadores", indicaron desde el sindicato a través de un comunicado.

unnamed (7) Marcelo Rucci e Ernesto Inal seguirán al frente del gremio hasta 2029

El recuerdo a Guillermo Pereyra

En la previa del acto, se realizó un homenaje al histórico dirigente petrolero Guillermo Pereyra, quien fue líder de la organización gremial.

“Quiero decirles que no hizo nada solo, lo hicimos juntos”. Durante su discurso, Rucci afirmó que Pereyra “marcó un camino de solidaridad, de respeto hacia los trabajadores y de lucha constante por sus derechos”. También recordó a referentes fallecidos como Ricardo Astrada, Osvaldo Marín y Richard Dewey, a quienes atribuyó parte fundamental de la consolidación actual del sindicato.