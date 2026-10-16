Los Toldos II Este, el desarrollo de Tecpetrol que prevé 380 pozos y US$6.400 millones

Tecpetrol proyecta desarrollar a gran escala Los Toldos II Este , un área de petróleo no convencional de 78 kilómetros cuadrados ubicada en el norte de Neuquén. El plan contempla una inversión de US$6.432 millones para perforar 380 pozos horizontales y llevar la producción del bloque hasta los 70.000 barriles diarios de crudo, con una meta de alcanzar ese volumen hacia mediados de 2027.

El desarrollo se apoya en un programa de obras que incluye instalaciones de procesamiento, sistemas de captación y redes de transporte para el crudo y el gas asociado. El proyecto, que la compañía lleva adelante desde la unión transitoria conformada junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), quedó incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras la aprobación del Ministerio de Economía formalizada a través de la Resolución 1771/2026.

La iniciativa se encuadra como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), en el marco del sector de petróleo y gas y del subsector de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos costa adentro.

Los Toldos II Este: el nuevo proyecto de shale oil de Tecpetrol.

La escala del plan lo ubica entre los principales desarrollos de shale oil previstos para Vaca Muerta. Según las estimaciones difundidas por Tecpetrol, alcanzar el objetivo de producción le permitiría acercarse a los 100.000 barriles diarios en el conjunto de sus operaciones en la formación.

Un plan de US$6.432 millones dividido en tres etapas

El cronograma de inversión de Los Toldos II Este se divide en tres fases, que combinan la construcción de infraestructura con la incorporación progresiva de nuevos pozos.

La primera etapa se extenderá hasta febrero de 2027 y demandará US$1.635 millones. Incluye la construcción de la Planta Central de Tratamiento, las obras iniciales de transporte y la perforación de los primeros 16 pozos.

La segunda fase abarcará desde marzo de 2027 hasta junio de 2029, con una inversión prevista de US$1.268 millones. En ese período, Tecpetrol ampliará la capacidad de procesamiento y sumará otros 91 pozos.

La tercera etapa concentrará US$3.529 millones para perforar los 273 pozos restantes, con un horizonte de desarrollo que se extiende hasta 2054. En total, el programa prevé 380 pozos horizontales y una inversión de US$6.432 millones.

Durante los primeros dos años, la compañía se comprometió a desembolsar US$1.760 millones. Ese monto permitirá avanzar con las instalaciones iniciales y sentar las bases para incrementar la producción del área.

La planta de tratamiento y las obras para evacuar el crudo

Uno de los componentes centrales del proyecto es la Planta Central de Tratamiento, diseñada para procesar hasta 70.000 barriles diarios de petróleo y 3,6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

La infraestructura se completará con un oleoducto para transportar el crudo y un gasoducto destinado a evacuar el gas asociado. El desarrollo también contempla obras para la provisión, recolección y reinyección de agua, además de instalaciones eléctricas, caminos y campamentos.

La construcción de esa infraestructura será determinante para acompañar el crecimiento de la producción a medida que se incorporen nuevos pozos. El objetivo es integrar la extracción con el tratamiento y el transporte de los hidrocarburos, en un esquema que permita sostener el desarrollo del bloque y su posterior comercialización.

El salto productivo que busca Tecpetrol en Vaca Muerta

La meta de 70.000 barriles diarios representa el eje del desarrollo de Los Toldos II Este. Tecpetrol prevé acelerar la puesta en producción durante 2027, con la incorporación de pozos y la entrada en funcionamiento de las instalaciones necesarias para procesar los volúmenes previstos.

En agosto, cuando anunció la aprobación del proyecto dentro del RIGI, la compañía informó que esperaba superar los 2.000 millones de dólares en desembolsos hasta fines de 2027. También señaló que el desarrollo tendría una participación del 10% de GyP, la empresa energética provincial.

"Cuando empezamos Fortín de Piedra hacíamos un pozo de 3.200 metros vertical, 1.500 horizontal, y tardábamos 33 días. Hoy, en Los Toldos II, hacemos un pozo de 3.200 metros vertical, 3.500 horizontal, y tardamos 14 días", detalló el CEO de la firma, Ricardo Markous.

El impacto sobre los proveedores y el empleo en Neuquén

La magnitud de las obras también tendrá impacto sobre la cadena de proveedores de la industria hidrocarburífera. Tecpetrol informó que cerca de 800 empresas nacionales participan en las tareas de construcción, muchas de ellas vinculadas con ProPymes, el programa de desarrollo de proveedores del Grupo Techint.

Las estimaciones oficiales difundidas al anunciar el proyecto calculan unos 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos durante las distintas etapas de ejecución. La actividad tendrá especial incidencia en las localidades vinculadas con la producción de hidrocarburos en Neuquén, entre ellas Rincón de los Sauces y Añelo.