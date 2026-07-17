Logística para Vaca Muerta: claves de la reactivación del tren

El gobierno nacional analiza reactivar el Tren Norpatagónico , una obra ferroviaria de cargas suspendida durante largos años de abandono. La iniciativa apunta a fortalecer la logística de Vaca Muerta , principal polo de producción de hidrocarburos no convencionales del país, mediante la modernización de la infraestructura entre Bahía Blanca y Añelo .

Según información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, el proyecto busca mejorar la capacidad y confiabilidad del corredor ferroviario que une la provincia de Buenos Aires con el epicentro operativo neuquino. La expansión continua de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta genera una demanda creciente de soluciones logísticas más eficientes, y esta reactivación aparece como respuesta estratégica.

La propuesta contempla la intervención total de 665 kilómetros de vías férreas. Este total se desglosa en el mejoramiento de 582 kilómetros de vías existentes y la construcción de 83 kilómetros de vías nuevas. El objetivo central consiste en conectar de manera directa la estación de Bahía Blanca con la localidad de Añelo.

De acuerdo con la documentación técnica consultada por NA, la ejecución completa de la obra demandaría un plazo estimado de 48 meses. Este período permitiría incrementar de manera sustancial la capacidad de transporte ferroviario de cargas, reducir los tiempos de traslado y mejorar la eficiencia general del corredor logístico.

Detalles de las obras

El proyecto del Tren Norpatagónico, que actualmente figura con estado “suspendido”, incluye una profunda modernización del corredor ferroviario de cargas. Las obras específicas comprenden:

Mejoramiento de 374 kilómetros de vías existentes sobre el trazado troncal que atraviesa Bahía Blanca, Río Negro y Neuquén.

de vías existentes sobre el trazado troncal que atraviesa Bahía Blanca, Río Negro y Neuquén. Renovación integral de 208 kilómetros en los sectores más deteriorados del histórico ramal ferroviario.

en los sectores más deteriorados del histórico ramal ferroviario. Construcción de 83 kilómetros de vías nuevas mediante un desvío ferroviario entre Contraalmirante Cordero y Añelo. Este trazado evitará el paso por zonas urbanas y conectará directamente con el corazón operativo de Vaca Muerta.

665 kilómetros de intervención ferroviaria para potenciar la logística de Vaca Muerta.

El desarrollo ferroviario se presenta como herramienta estratégica para abastecer la creciente demanda de arena, caños, maquinaria y otros insumos utilizados en las operaciones de extracción de petróleo y gas. Al mismo tiempo, facilitaría el traslado de la producción hacia los principales polos industriales y puertos de exportación.

De esta forma, la reactivación contribuiría a reducir la presión sobre el transporte por camión. Para el sector energético, la recuperación del Tren Norpatagónico representa una infraestructura clave que mejora la competitividad logística, disminuye costos y acompaña el crecimiento sostenido de Vaca Muerta en los próximos años.

La iniciativa se enmarca en un contexto donde la producción de hidrocarburos no convencionales continúa expandiéndose, lo que exige soluciones de transporte confiables y de mayor escala. La modernización del corredor Bahía Blanca-Añelo busca precisamente cerrar esa brecha logística histórica.

Competitividad regional

Al poner en valor 582 kilómetros de vías existentes y agregar 83 kilómetros nuevos, el proyecto generará un corredor más directo y eficiente. Los 48 meses de ejecución contemplados permitirán una transformación profunda que eleve la confiabilidad del sistema ferroviario de cargas.

Especialistas del sector destacan que una logística ferroviaria fortalecida resulta fundamental para sostener el ritmo de crecimiento de Vaca Muerta. La reducción de costos operativos y la mayor capacidad de transporte impactarán positivamente en la cadena de valor completa, desde el aprovisionamiento de insumos hasta la exportación de hidrocarburos.

FUENTE: Noticias Argentinas