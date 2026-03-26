"Llegó el momento de agrandar el ecosistema de Vaca Muerta": el fuerte mensaje de Daniel González a inversores en Houston

El secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González , fue el encargado de marcar el pulso político y económico de la jornada organizada por el IAPG Houston.

HOUSTON, EE.UU. Enviado especial. El interés internacional por Vaca Muerta dio un nuevo salto de escala. Durante la semana del CERAWeek by S&P Global 2026 , el hotel C. Baldwin de Houston fue el escenario de un desayuno de trabajo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) sede Houston , donde funcionarios y referentes del sector expusieron ante inversores y compañías estadounidenses las oportunidades concretas que ofrece hoy el país.

El secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González , fue el encargado de marcar el pulso político y económico de la jornada, al destacar un cambio de paradigma en el interés extranjero. "El año pasado vimos un quiebre, vimos que Argentina volvía a estar en el mapa, pero el interés que percibimos este año es muy, muy superior", aseguró el funcionario durante el evento denominado "Breakfast series - Energy Leadership in Action en Houston, Texas".

González atribuyó este fenómeno a una combinación inédita: "No hay muchos países en el mundo hoy donde se dé al mismo tiempo un cambio político y económico con un gobierno absolutamente pro negocios, pro recursos naturales, alineadísimo con los Estados Unidos, y al mismo tiempo una revolución de recursos naturales como lo que está pasando hoy en Vaca Muerta". A este escenario, sumó el factor geopolítico global, que posiciona a la Argentina como un proveedor seguro, eficiente y alejado de las zonas de conflicto.

Agrandar la torta: el llamado a nuevas empresas

El eje central del discurso gubernamental estuvo puesto en la madurez de la industria local y la necesidad de dar un salto expansivo. González destacó el orgullo por el nivel de articulación logrado entre Nación, provincias, sector privado y operadoras. "Compiten claramente para ver quién es más eficiente, pero colaboran", subrayó.

En esa línea, lanzó la principal convocatoria de la jornada: "Creemos que llegó el momento de agrandar ese ecosistema. Realmente la misión que siento que tengo trabajando para el gobierno argentino es dar la bienvenida a más compañías operadoras, a más compañías de servicios. Hay oportunidades en todas las partes de la cadena, financieras y en la economía real".

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El funcionario fue contundente respecto al potencial del play neuquino, afirmando que "hoy no sabemos cuál es el techo de Vaca Muerta" y que el cambio cultural de la macroeconomía argentina "necesita replicarse también en esta industria para abrirnos al mundo y estar dispuestos a que se agrande la torta".

Además, González dedicó un párrafo especial al rol de YPF bajo la conducción de Horacio Marín. Definió la estrategia de la petrolera de mayoría estatal como "totalmente disruptiva y valiente", y destacó su rol como líder "aglutinador" en un sistema colaborativo, operando de manera autónoma pero en total sintonía con la política energética nacional.

GNL y una cadena de valor

Por su parte, el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, complementó la visión oficial aportando el peso de la historia y la infraestructura técnica del país. Recordó que Argentina cuenta con una enorme experiencia acumulada y una matriz energética con altísima penetración de gas.

"Se ha demostrado en el éxito que ha tenido el desarrollo de Vaca Muerta, teniendo enormes eficiencias operativas y en contraposición a muchas ineficiencias que habían ido ocurriendo en el país", explicó López Anadón.

El titular del IAPG aprovechó el auditorio en Houston para adelantar la invitación al Vaca Muerta Day que se organizará en septiembre, donde se exhibirán los avances no solo en el subsuelo, sino en la infraestructura de evacuación. En ese sentido, fue categórico respecto al futuro exportador: "Ya es una certeza la exportación de GNL. Con los hechos que están ocurriendo en el mundo, va a ser muy importante que Argentina empiece a ser un proveedor para distintos mercados".

Finalmente, López Anadón dejó un mensaje de tranquilidad operativa para los capitales que evalúan desembarcar en el país: "Si van a Argentina por primera vez, van a encontrar proveedores, compañías de servicios y contratistas de todos los tamaños, incluso pymes. Argentina es un lugar en donde no hay que empezar de cero; uno tiene casi todo resuelto desde el punto de vista técnico".