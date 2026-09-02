Las cuatro obras que Techint y Sacde ejecutaron para ampliar la infraestructura de Vaca Muerta

La UTE Techint- Sacde completaron un hito al soldar 4.059 soldaduras en total en 41 días en el proyecto de reversión del Gasoducto Norte.

La infraestructura energética argentina sumó en los últimos años nuevas obras destinadas a ampliar el transporte de gas y petróleo, con Vaca Muerta como uno de los principales puntos de generación de nueva producción. En ese proceso, la unión transitoria de empresas (UT) Techint-Sacde participó en la construcción de 4 proyectos de gran escala: el Gasoducto Perito Moreno , la Reversión del Gasoducto Norte , Duplicar Módulo II y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) .

Las obras se desarrollaron en distintos puntos del país y tuvieron objetivos diferentes: desde aumentar la capacidad para evacuar gas de la cuenca neuquina hasta generar una nueva salida para el crudo de la cuenca neuquina hacia el mercado internacional.

Desde Techint destacaron que los 4 proyectos implicaron distintos desafíos técnicos y operativos y requirieron coordinar tareas de ingeniería, construcción y logística en simultáneo.

Las obras clave para ampliar el transporte de gas

Uno de los proyectos fue el Gasoducto Perito Moreno, que atraviesa Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. La obra, cuya operación está a cargo de Transportadora Gas del Sur (TGS), incorporó 573 kilómetros de ducto de 36 pulgadas y permitió ampliar un 30% la capacidad de transporte de gas del país.

Según informaron desde Techint, la construcción se realizó con más de 3.000 personas en el pico de actividad y demandó el uso de más de 1.500 equipos. La nueva infraestructura permitió mejorar la capacidad de evacuación del gas producido en Vaca Muerta y acompañar el crecimiento de la producción de la formación.

Otro de los trabajos fue la Reversión del Gasoducto Norte, en Córdoba, una obra que modificó el sentido de circulación del sistema para permitir que el gas de Vaca Muerta llegue hacia el norte argentino.

La obra de la reversión del Gasoducto Norte fue inaugurada este lunes en Córdoba.

El proyecto incluyó 100 kilómetros de ducto de 36 pulgadas y llegó a emplear a unas 1.400 personas en el momento de mayor actividad. Uno de sus principales objetivos fue reducir la necesidad de importar gas para abastecer a las provincias del norte y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, generaría un ahorro anual de unos US$1.960 millones por sustitución de importaciones.

Duplicar y VMOS: más capacidad para sacar el petróleo de Vaca Muerta

En el segmento petrolero, la UT Techint-Sacde estuvo a cargo de parte de la construcción de Duplicar Módulo II de Oldelval, una ampliación del sistema de transporte de crudo que atraviesa Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

El proyecto sumó 254 kilómetros de ductos de hasta 30 pulgadas y más de 50 cruces especiales. La ampliación permitió incorporar más de 230.000 barriles diarios de capacidad de transporte para acompañar el incremento de la producción de petróleo de Vaca Muerta.

Avanza Duplicar Norte: el oleoducto que unirá Neuquén y Río Negro llegó al 50% de obra.

El cuarto proyecto es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el nuevo corredor de exportación de petróleo que conecta la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. El oleoducto tiene 437 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro y forma parte de la infraestructura diseñada para incrementar de manera sustancial la capacidad de evacuación de crudo de Vaca Muerta. El consorcio para ejecutar esta obra está conformado YPF, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Vista Energy, Chevron, Shell y Tecpetrol, sumando también a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

A mediados de agosto, la UT Techint-Sacde completó la construcción y el precomisionado del tramo del VMOS que tenía a su cargo, después de 15 meses de trabajos y de acuerdo con el cronograma previsto. El cierre de esta etapa se produjo luego de que la infraestructura alcanzara en junio la condición de Apto para Funcionar (APF).

Entre los hitos constructivos del proyecto se encuentra el registro de 175 soldaduras automáticas realizadas en un solo día. El sistema completo contempla una capacidad de transporte proyectada de más de 550.000 barriles diarios.

El VMOS atraviesa el Río Negro y avanza hacia un nuevo tramo

El VMOS es considerado una pieza central para ampliar las exportaciones de petróleo argentino y reducir las restricciones que durante los últimos años limitaron la salida de una mayor producción de Vaca Muerta.

El desafío de construir infraestructura

Los 4 proyectos forman parte de una etapa de expansión de la infraestructura energética nacional, impulsada principalmente por el crecimiento de Vaca Muerta y por la necesidad de contar con sistemas de transporte capaces de acompañar una mayor producción.

"Fuimos parte de estos cuatro proyectos ejecutados en UT Techint-SACDE, con objetivos y complejidades diferentes, que demandaron integrar capacidades de ingeniería, construcción y logística, junto con la gestión simultánea de múltiples frentes de trabajo", señalaron desde Techint.

"La experiencia adquirida nos permite acompañar una nueva etapa del desarrollo energético argentino, brindando soluciones para ampliar su capacidad productiva y exportadora", agregaron.