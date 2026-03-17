Las compañías internacionales analizaron el futuro de Vaca Muerta y las condiciones para invertir en el país

Las perspectivas de inversión en el sector energético concentraron el debate entre dos de las principales compañías internacionales con presencia en el país. Durante Vaca Muerta Insights 2026 , Ana Simonato , country manager de Chevron en Argentina, y Sergio Mengoni , director de Total Austral y country chair de TotalEnergies , analizaron el escenario actual del shale y los desafíos que enfrenta la industria.

Uno de los ejes del panel estuvo puesto en el potencial de crecimiento de la cuenca neuquina y en el rol que puede ocupar la Argentina en el mercado energético internacional.

"Vaca Muerta, al ser una roca que tiene gran valor y que de hecho es comparable con muchos de nuestros mejores activos que tenemos en Norteamérica, es muy importante para la competitividad en ese portafolio de la empresa. Eso es lo que viene a largo plazo para nosotros, que esa competitividad se posicione y que podamos hacer negocios rentables", dijo Simonato. Hoy en día, Chevron mantiene una presencia clave en la cuenca neuquina a partir de su asociación con YPF en el desarrollo de Loma Campana, uno de los proyectos pioneros del no convencional argentino, y continúa avanzando en áreas como El Trapial y su participación en el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), orientado a ampliar la capacidad de evacuación y exportación de crudo.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (2) Omar Novoa

Por su parte, Mengoni puso el foco en las oportunidades que se abren en el país. "Hoy somos el principal productor de gas de Argentina, el principal operador, incluso por encima de de YPF, pero también complementamos con activos de petróleo que estamos buscando trabajar hacia el futuro. La complejidad en en el país es básicamente la misma que vemos en en cualquier en cualquier otro lado", señaló Mengoni.

A su vez, el ejecutivo se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que la compañía evalúa como marco para el desarrollo de nuevos proyectos. "El RIGI es una iniciativa muy importante, nos va a ayudar como industria a seguir sancionando proyectos, lo comenté la semana pasada en Nueva York. Estamos trabajando con la provincia para avanzar con un proyecto de petróleo, para seguir diversificando nuestro portafolio", expresó.

"Además del RIGI, tenemos que seguir trabajando también en los incentivos al convencional, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es importante seguir trabajando en el mercado regional, hoy tenemos muchos proyectos del GNL y creo que es fantástico, hoy estamos trabajando mucho con petróleo, pero como país tenemos que estar preparados, diversificarnos y creo que hay muchas oportunidades", completó.

En tanto, se refirió a la experiencia en el yacimiento de gas no convencional Aguada Pichana Este, donde opera la empresa: "El año pasado electrificamos la planta, invertimos mucho dinero para esto, eso nos ayuda a reducir las emisiones. Este año estamos también trayendo uno de los compresores más grandes de Latinoamérica, el más moderno. Y eso forma parte del valor agregado que como compañía podemos traer, es el know-how, la innovación. El año que viene vamos a hacer seguramente el campo con menos emisiones de toda la Argentina y eso también nos va a diferenciar como país hacia el futuro, y no solamente en costos, sino también en temas de emisiones. En el futuro cada molécula va a contar".

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (4) Omar Novoa

El rol de las compañías internacionales en Argentina

Durante el panel, ambos ejecutivos coincidieron en que el crecimiento del sector requiere condiciones que permitan sostener inversiones de largo plazo, en un escenario global cada vez más competitivo.

"Las compañías internacionales, ¿para qué estamos? ¿para qué servimos? En nuestro caso, hace casi 50 años que estamos en el país. Nadie nos pregunta por la roca, por el subsuelo. Nos preguntan por lo que está arriba. Esto es dar la confianza, de dar las condiciones para que vengan los inversores al país. Creo que hay un cambio, y creo que debemos continuar con este cambio. No tenemos margen de error. Tenemos que seguir construyendo la confianza, y en esto es lo mismo para las compañías como las nuestras: visión a largo plazo, trabajar en una estrategia que sea duradera, y el hecho de dar visibilidad es clave para para que sigamos atrayendo los nuevos Chevron, los nuevos Total, que van a venir al país", expresó Mengoni.

En ese sentido, ambos destacaron la importancia de contar con marcos regulatorios previsibles y condiciones macroeconómicas que favorezcan el desarrollo de proyectos de gran escala.

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"Vaca Muerta se puede ver espectacular, pero lo que nosotros necesitamos garantizarle a nuestros inversores es que hay un marco, y eso es lo que ofrece el RIGI, un marco jurídico y de estabilidad y previsibilidad a largo plazo para esas inversiones", agregó la ejecutiva de la firma estadounidense.

Contexto global incierto

El panel también abordó el impacto del contexto internacional sobre la industria energética, marcado por la volatilidad de los precios y las tensiones geopolíticas.

"El petróleo y el gas, esa demanda sigue creciendo, no va a parar. Tenemos que tener negocios a largo plazo. No podemos ser reactivos al mercado, tenemos que construir, tenemos que ser eficientes a cualquier nivel, entonces, nosotros estamos enfocados en tener un negocio que sea eficiente en todos esos escenarios, y que esté adaptado a la volatilidad y la inestabilidad de cualquier mercado", sostuvo Simonato.

En tanto, Mengoni aseguró: "Lo que esté pasando ahora en Medio Oriente afecta realmente en corto plazo, no va a impactar drásticamente en decisiones de de inversión de manera importante. Para nosotros, Argentina es un país muy importante, y es parte de lo que estamos viviendo en este momento. El país juega un papel muy importante para el tema de la seguridad energética regional".