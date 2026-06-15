La construcción del VMOS ya supera el 65% de avance

El VMOS sigue avanzando para poner el crudo de Vaca Muerta en el mercado asiático.

La principal obra de infraestructura que hoy acompaña el desarrollo de Vaca Muerta podría volver a expandirse incluso antes de entrar en operación. YPF analiza aumentar la capacidad del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) hasta los 700.000 barriles diarios , una cifra superior a los 550.000 barriles por día previstos en el proyecto actualmente en construcción. La novedad llegó de parte del presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , quien sostuvo que la petrolera evalúa esa posibilidad en función del crecimiento esperado para la producción de shale oil en los próximos años.

“Creemos que esto va a ser una primicia. Hay que ir rápidamente a 700 mil barriles con los programas que tenemos”, afirmó el ejecutivo durante una entrevista con Argenports.com.

La alternativa que analiza la compañía no implicaría construir un nuevo oleoducto, sino reforzar el sistema existente mediante la incorporación de estaciones de bombeo adicionales, una solución que permitiría incrementar el caudal transportado aprovechando la infraestructura ya proyectada.

CERAweek Horacio Marín 2026 (2) Horacio Marín, CEO y presidente de YPF.

Una obra pensada para destrabar las exportaciones de Vaca Muerta

El VMOS es el proyecto que busca resolver uno de los principales desafíos que enfrenta el desarrollo del shale argentino: la capacidad para sacar el petróleo de la cuenca neuquina hacia los mercados internacionales. La iniciativa contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, en Río Negro, además de una terminal marítima especialmente diseñada para exportar crudo mediante buques de gran porte. Con una inversión estimada en USD 3.000 millones, se trata de una de las obras energéticas más importantes que hoy se ejecutan en el país.

El desarrollo es impulsado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

Según indicó Marín, la construcción del VMOS ya supera el 65% de avance y el objetivo es iniciar las primeras exportaciones durante el próximo verano.

tanques vmos Montaje del techo del tanque TK404 en la terminal Punta Colorada, una de las estructuras clave del VMOS.

Más producción, más capacidad de transporte

La planificación original prevé que el VMOS entre en funcionamiento con un volumen cercano a los 180.000 barriles diarios y que luego incremente progresivamente su capacidad hasta alcanzar los 550.000 barriles por día.

Sin embargo, el crecimiento que vienen mostrando los desarrollos de shale oil llevó a YPF a evaluar un nuevo salto en la infraestructura.

Punta Colorada, con la mirada en Asia

Uno de los diferenciales del proyecto es la terminal exportadora que se construye sobre la costa rionegrina. El complejo incluirá tanques de almacenamiento, ductos submarinos y un sistema de carga offshore mediante monoboyas, diseñado para operar buques VLCC (Very Large Crude Carrier), los mayores utilizados por la industria petrolera.

“Lo que da Punta Colorada es la opción de vender a los mercados asiáticos con los VLCC”, explicó Marín.

Tanques VMOS Punta Colorada (1) Con más del 50% de avance, el VMOS busca eliminar el cuello de botella del petróleo y potenciar las exportaciones desde Vaca Muerta.

La posibilidad de operar este tipo de embarcaciones permitirá reducir costos logísticos y realizar exportaciones de gran escala directamente desde la costa atlántica.

Financiamiento y obras en marcha

El VMOS fue incorporado al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y consiguió un préstamo sindicado por USD 2.000 millones liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, uno de los mayores financiamientos privados obtenidos por un proyecto de infraestructura energética en Argentina.

En paralelo, continúan los trabajos sobre distintos frentes de obra, incluyendo el tendido del ducto, las estaciones de bombeo y el desarrollo de la terminal marítima. Entre los avances se destaca el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida, una de las etapas técnicamente más complejas del proyecto.

La meta de exportación

En el marco de la entrevista con el citado medio, Marín también planteó una proyección de largo plazo para el sector petrolero argentino: “Yo creo que al final de la década es altamente probable que Argentina pueda llegar a exportar un millón de barriles”, afirmó.

"Soy más realista que optimista de que se van a lograr esos números", indicó.