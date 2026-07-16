Halliburton logró el récord de 203,4 horas de bombeo continuo en Vaca Muerta

La actividad de fractura en Vaca Muerta mantiene un ritmo récord. Después de haber cedido el liderazgo anual en 2025, Halliburton recuperó el primer lugar en el mercado del fracking durante el primer semestre de 2026 y, en paralelo, alcanzó una nueva marca operativa: completó 203,4 horas de bombeo continuo y 86 etapas de fractura en una sola operación.

El desempeño de la compañía acompaña el crecimiento que registra la actividad en la formación neuquina. Según un relevamiento de NCS Multistage , durante el primer semestre del año se realizaron 14.958 etapas de fractura.

Halliburton volvió a liderar el mercado del fracking

Los datos de junio reflejan el cambio de escenario entre las principales empresas de servicios especiales.

De acuerdo con el relevamiento mensual realizado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage y presidente de la Fundación Contactos Energéticos, Halliburton completó 1.436 etapas de fractura durante junio, prácticamente el doble que SLB, que registró 720. Más atrás quedaron Calfrac, con 241 operaciones, y el resto de las compañías, que en conjunto sumaron 363.

Halliburton logró un récord de 203 horas de bombeo continuo en Vaca Muerta

La tendencia ya se había anticipado en mayo. Ese mes Halliburton alcanzó 1.303 etapas, frente a las 651 de SLB, mientras que Calfrac realizó 190 fracturas y el resto de las empresas completó 340.

Los números confirman un cambio respecto de lo ocurrido el año pasado. Según el citado informe, SLB había terminado 2025 como la empresa con mayor cantidad de etapas de fractura, con 9.312, apenas por encima de las 9.030 registradas por Halliburton.

Vaca Muerta: Halliburton alcanzó un nuevo récord en una operación de fractura

El cambio se produjo en la segunda parte del año anterior, ya que, hasta junio, Halliburton se mantenía al frente del ranking, pero el avance de SLB en los últimos meses del año terminó por revertir el resultado.

Detrás de ambas compañías se ubicaron Tenaris, con 2.237 etapas de fractura durante 2025; Calfrac, con 1.740; Servicios Integrales Petroleros (SPI), con 1.148; y Weatherford, con 427.

El crecimiento se aceleró durante 2026

La recuperación del liderazgo de Halliburton comenzó a evidenciarse desde los primeros meses del año.

De acuerdo con datos publicados anteriormente por +e en base al relevamiento de Fucello, la empresa ejecutó 932 etapas de fractura en enero, 982 en febrero, 1.147 en marzo y 1.317 en abril, mostrando un crecimiento sostenido que la acercó rápidamente al umbral de las 1.500 operaciones mensuales.

Durante abril concentró más de la mitad de la actividad de fractura realizada en Vaca Muerta. Buena parte de ese volumen respondió a los trabajos desarrollados para YPF, además de operaciones para Shell en Cruz de Lorena, Chevron en El Trapial y Pampa Energía en Sierra Chata.

Ese mes se realizaron 2.335 etapas de fractura en la formación neuquina. Aunque fue uno de los registros mensuales más bajos del año, representó un incremento interanual del 15%, reflejando un nivel de actividad que continúa muy por encima del observado durante 2025.

Un récord operativo en plena expansión del shale

En ese contexto de mayor demanda, Halliburton alcanzó una nueva marca técnica al completar 203,4 horas de bombeo continuo y 86 etapas de fractura en una misma operación.

El registro refleja la creciente complejidad de los desarrollos no convencionales en Vaca Muerta, donde las operadoras buscan aumentar la productividad mediante pozos cada vez más largos y campañas de estimulación con un mayor número de etapas.