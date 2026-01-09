Escasez de talento en Argentina 2026: El 68% de empresas no encuentra personal

Argentina exporta talento tecnológico de clase mundial, pero el 68% de empleadores sigue sin encontrar los perfiles que necesita.

La disponibilidad de mano de obra calificada no es un cuello de botella únicamente en lo que refiere a la ingeniería. De acuerdo a la última Encuesta de Expectativas sobre Talento Tecnológico, de la consultora ManpowerGroup , el sector IT también enfrenta desafíos en el país y en la región.

Al inicio de 2026, el escenario es complejo: alta escasez de talento calificado y, al mismo tiempo, expectativas de contratación más moderadas que en trimestres anteriores. El dato más alarmante: el 68% de las compañías declara tener serias dificultades para encontrar los profesionales que necesita, aunque esta cifra mejora levemente respecto del 76% registrado en 2024.

Alta cautela

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2026 se ubica en +10%, nueve puntos por debajo del cierre de 2025. Esta métrica resulta de restar el porcentaje de empresas que planean reducir personal al que anticipa aumentos.

Según el relevamiento:

33% de los empleadores IT planea incrementar su plantilla.

de los empleadores IT planea incrementar su plantilla. 38% mantendrá el tamaño actual.

mantendrá el tamaño actual. 14% prevé reducciones.

prevé reducciones. 15% aún no define su estrategia.

Este enfriamiento contrasta con el resto de América Latina, donde la mayoría de los países mantiene proyecciones de crecimiento neto positivo en nómina tecnológica. Brasil lidera la región con +58%, mientras que Argentina se posiciona entre las expectativas más débiles del continente.

Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina, explicó el fenómeno: “En Argentina, la combinación entre un entorno económico desafiante, la aceleración de procesos de automatización y la evolución tecnológica está llevando a las empresas a reevaluar sus necesidades de talento con mayor detenimiento. Frente a este escenario de mayor cautela, la capacidad de las organizaciones para atraer, desarrollar y fidelizar talento especializado será determinante para sostener su competitividad”.

image Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina.

La brecha de habilidades

La encuesta identifica las competencias más difíciles de conseguir y en este punto, aparece la Ingeniería encabezando la lista con 25% de menciones.

Esa especialidad, tan demandada en Vaca Muerta, es seguida muy de cerca por Tecnologías de la Información y Análisis de Datos (23%), que empatan con Atención al Cliente (23%). Completan el top Operaciones y Logística (22%), Ventas y Marketing (18%) y Manufactura y Producción (15%).

Ante esta persistente escasez, las compañías priorizan estrategias internas:

Upskilling y reskilling del personal actual ( 29% ).

del personal actual ( ). Implementación de esquemas flexibles de trabajo ( 20% ).

de trabajo ( ). Incorporación de nuevos talentos desde afuera (18%).

Baja tasa de graduación

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), principal formadora de ingenieros del país, recibe un volumen creciente de postulantes. En 2025 se inscribieron 34.819 aspirantes a carreras de ingeniería y licenciaturas relacionadas (un 9% más que el año anterior). Sin embargo, tal como puntualizó Patricia González, secretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en declaraciones a +E, la tasa de graduación sigue siendo muy baja.

En carreras como Ingeniería en Sistemas de Información o Licenciatura en Ciencias de la Computación, las estimaciones de la comunidad académica y foros especializados indican que de cada 600-1.000 ingresantes por cohorte, solo entre el 5% y el 10% logra egresar en el tiempo esperado. En facultades como la UBA o varias regionales de la UTN se reportan ratios aún más críticos: alrededor de 40-50 graduados anuales por cada 600-1.600 ingresantes al primer año.

Esta deserción masiva agrava el déficit estructural: mientras Argentina se consolida como cuna de talento tecnológico y concentra una de las mayores densidades de programadores y científicos de datos per cápita en América Latina, la formación formal no logra escalar al ritmo de la demanda.



Fuente: Manpower con aportes de +E