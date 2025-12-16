Escasez de ingenieros para Vaca Muerta: ¿Por qué la carrera dura 9 años y se gradúan tan pocos?

En Argentina se gradúan 6.000 ingenieros anualmente, pero se necesitan 10.000. Esa es una realidad que choca de frente con la estimación de la demanda de mano de obra especializada, tanto en Vaca Muerta como en el sector minero. Día tras día se anuncian megaproyectos de inversión con la consecuente demanda de mano de obra y la pregunta del millón es: ¿Cómo se cubrirán esas vacantes?

En diálogo con +e , Patricia González, secretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), hizo un diagnóstico agudo sobre por qué los argentinos no eligen la carrera, por qué egresan pocos y qué estrategias implementó la universidad para buscar soluciones a este “problema estructural”.

En Argentina, se reciben menos ingenieros de los que se necesitan. ¿Qué hace la universidad para aumentar la tasa de egreso?

Es un problema estructural del país. Nosotros, como UTN, tenemos justamente las ingenierías como nuestras principales carreras; de hecho, somos la universidad más grande del país en formación de ingenieros. Hemos implementado programas para aumentar la tasa de graduación, aunque es complicado. Tenemos programas con aportes económicos para quienes estaban a un año de recibirse, y eso mejoró bastante. También implementamos acompañamiento en la trayectoria y lanzaremos un programa de terminalidad el año próximo. Tenemos unos 69 ingresantes. De nuestra matrícula de ingeniería, prácticamente el 10% adeuda entre tres y cinco materias para recibirse.

Y no se reciben...

Ese 10% no. La demanda de ingenieros es tal que ya en cuarto año están trabajando. Eso desalienta la finalización de los estudios. Muchos estudiantes adeudan solo dos materias, e incluso el proyecto final, les falta muy poco. Ingeniería es una carrera complicada, requiere tiempo y mucha dedicación, y esto compite con las necesidades económicas de los jóvenes.

Mencionó que la duración promedio de Ingeniería es de 9 años...

Los estudiantes llegan sin saber los conceptos mínimos de matemáticas. Eso nos lleva prácticamente un año, solo para que adquieran los conocimientos que deberían haber obtenido en el secundario. Hemos tenido que implementar programas para mejorar también la lectocomprensión. El estudiante que ingresa, en general, no distingue un dato de una incógnita. Es el estudiante que tenemos y del que nos tenemos que hacer cargo. Lo bueno es que, desde que ingresan hasta que terminan, es abismal cómo han mejorado en todas sus capacidades.

Estrategias e incentivos

¿Cómo ayudan a la retención de estudiantes?

Hemos implementado las residencias universitarias, y cada año las mejoramos. El alquiler que pagan es equivalente a la beca de ayuda social, que ronda los $40.000 mensuales. Las habitaciones están muy bien equipadas con baño, lavadero, televisión e internet. Tenemos muchos estudiantes que, si no fuera por la residencia, no habrían podido estudiar. Es una política muy importante que ayuda a la retención, y de hecho, los estudiantes que viven en las residencias tienen mejor desempeño académico.

¿Existe el incentivo de los títulos intermedios?

Sí, todas nuestras carreras tienen títulos intermedios. Por ejemplo, en Electrónica y Química, se obtiene el título de Técnico Universitario. Esto se logra con alrededor del 40% de la carrera. Esto nace porque la UTN se creó como universidad obrera, enfocada en allanar el camino de las personas que trabajaban en la industria, y ese espíritu se mantiene.

image El secundario preuniversitario es gratuito y abierto.

¿Qué otras medidas implementan para motivar la inscripción a Ingeniería?

Hacemos un acompañamiento permanente con tutorías académicas y sociales. Armamos clubes de robótica. Hay que buscar cómo motivar al estudiante, porque no se puede incrementar la cantidad de ingenieros si no ingresan.

¿Por qué cree que no eligen Ingeniería?

Es una opinión personal: creo que los jóvenes buscan lo instantáneo, lo fácil, lo rápido. También buscan lo que les vende el mundo virtual y digital, como ser influencer y ganar más plata. Hay más dedicación en llevar a los chicos al entrenamiento de fútbol que a la formación académica. Nosotros, con el colegio, buscamos demostrar que es posible, y que no se sientan limitados por la Matemática.

¿Y qué pasa con los docentes?

Ahí también hay un problema. Por ejemplo, ahora Provincia implementó Informática, pero no hay docentes para cubrir los cargos. Si seguimos formando profesores solo de Educación Primaria o Inicial y poco para la rama técnica, vamos a estar mal. Además, los sueldos que paga la universidad son inexistentes comparados con los de la industria. Un docente ingresante gana $250.000.

Refracs Refractura fractura trabajador operario petrolero etapas de fractura shale no convencional (1) Es tan alta la demanda, que los alumnos consiguen trabajo antes de graduarse.

El secundario, bajo la lupa

Si salen del secundario sin saber hacer una regla de tres simple, ¿cómo van a encarar una ingeniería?

Hace 17 años que soy secretaria académica y siempre fue un tema articular con la educación media. Hemos llevado adelante programas con Tecpetrol y Vista, como el Programa Genera, para formar en Matemática y Física a estudiantes de escuelas técnicas. También implementamos un colegio secundario técnico preuniversitario, con acompañamiento de la municipalidad de Cutral Có y financiamiento nacional para docentes.

¿Cuál es el nivel de ese colegio secundario preuniversitario?

El nivel que tienen estos estudiantes es el que aspiramos que tengan todos los ingresantes. Tienen seis horas de Matemática, seis horas de Lengua y seis horas de Inglés durante los seis años. La diferencia es abismal; nuestros estudiantes de cuarto año tienen una formación superior a la de los estudiantes que recibimos en la universidad.

¿Cómo se llevó adelante el diseño curricular?

Al momento de diseñar los planes de estudio de nuestro secundario, que forma técnicos en Hidrocarburos y Desarrollo de software, hablamos con las empresas y todas coincidían en que hoy pretenden que los técnicos sepan, sobre todo, Matemática y Física. Nosotros, en lugar de echar culpas, buscamos la solución. Implementamos este secundario, que es público y gratuito, con mucho acompañamiento y financiamiento.

image La universidad se vincula con el secundario y con las empresas.

Hace un momento, dijo una frase que quedó en el aire: "La escuela técnica está formando para una industria que ya no existe"...

Sí. Las escuelas técnicas siguen con talleres tradicionales como hojalatería o carpintería. Eso es para una escuela de oficio, no para una carrera técnica. Nosotros modificamos los talleres para hacer prototipos. Si quieren aprender esos oficios, tenemos el taller de oficios aparte. Ahí es donde empieza la desmotivación y toda una cadena. Nosotros tenemos 300 anotados por año, pero solo podemos absorber 75.

Cuando diseñaron sus planes de estudio, ¿pensaron en la inserción laboral?

Por supuesto. Pensábamos justamente que el estudiante nuestro esté preparado para estudiar lo que quiera —si estudia Ingeniería, mejor— o que pueda insertarse en el trabajo. Si no, estamos engañando a los chicos, diciéndoles que son técnicos mecánicos cuando no saben calcular lo básico. Estamos muy vinculados con la industria. Nuestro decano siempre dice que en nuestro ADN está trabajar con la industria.

Apenas 6

¿Cuántos egresados tienen por año?

En este año tuvimos 29 egresados, entre tecnicaturas e ingeniería.

¿Y de ingeniería solo?

Son alrededor de 6, con diferente cantidad de años de cursada. Están ingresando alrededor de 75 estudiantes por año en nuestra facultad. La UTN tiene casi 100.000 estudiantes de ingeniería en el país.

¿Están formando para Vaca Muerta?

Sí, desde hace más de 15 años. La primera carrera de técnico en yacimientos no convencionales del país la enseñamos nosotros. Después incorporamos en la currícula de Ingeniería Química un cuadro de materias electivas apuntando a Vaca Muerta. Salen con una base bastante importante en la temática, y lo vemos en que nuestros graduados están todos trabajando en la industria.