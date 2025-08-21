EL RIGI cumple un año: ¿Cuánto empleo generó?

El Quemado, el parque solar más grande del país, unos de los primeros en ingresar al RIGI.

A un año de su implementación, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) ha mostrado un impacto limitado, con solo 7 proyectos aprobados y la creación de aproximadamente 1.000 empleos directos . Un informe del Observatorio del RIGI , una coalición de organizaciones de la sociedad civil y académicas, subraya que los resultados están lejos de las promesas iniciales de una "avalancha de capitales".

El reporte destaca que, a pesar de los importantes beneficios fiscales y cambiarios que ofrece el régimen, el flujo de inversiones ha sido acotado en un contexto de incertidumbre.

De las 19 solicitudes de adhesión presentadas, 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de USD 13.067 millones. El Observatorio calificó esta cifra como "mínima" en comparación con las concesiones otorgadas. Actualmente, 15 provincias han adherido formalmente a la normativa específica del RIGI.

Análisis sectorial y el rol de Vaca Muerta

Las propuestas de inversión se distribuyen entre diversos sectores, con el minero a la cabeza (10 proyectos), seguido por las energías renovables (3), infraestructura hidrocarburífera (3), siderurgia (1), biocombustibles (1) e infraestructura portuaria (1). La inversión total comprometida por todos los proyectos presentados asciende a más de USD 30.760 millones, con una marcada concentración en actividades primarias y extractivas.

El sector minero domina la lista con una inversión estimada de USD 19.312 millones. Cinco de estos proyectos están relacionados con el litio y se ubican en Salta y Catamarca. Por otro lado, los hidrocarburos concentran la mayor parte de los montos de inversión de los proyectos aprobados. Tres proyectos de este sector suman USD 9.790 millones de los USD 13.067 millones totales.

El informe concluye que, en su búsqueda por resolver la crisis de divisas, el gobierno ha profundizado un modelo extractivo con un enfoque exportador, sin considerar los potenciales impactos ambientales, laborales o sociales. El RIGI, en este sentido, es visto como la expresión más clara de esta estrategia, donde YPF emerge como un motor fundamental, participando en 3 de los 7 proyectos aprobados, dos de ellos directamente vinculados a Vaca Muerta.

Proyectos que solicitaron el RIGI

Desde el 22 de octubre, día en el que el Gobierno Nacional reglamentó la operatividad del RIGI, se presentaron los siguientes proyectos según información del Ministerio de Economía, a la que accedió Infobae: