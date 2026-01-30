DLS Archer se retira del Golfo San Jorge, cambia de control y redobla su apuesta en Vaca Muerta

DLS Archer vende activos en el sur, nace Nova Energy Argentina y se enfoca en el shale

DLS Archer avanzó con la venta de su negocio de workover y pulling en las provincias de Chubut y Santa Cruz , una operación que marca un giro en su estrategia local. La desinversión incluye 12 equipos de workover, 12 unidades de pulling y cerca de 750 empleados , y responde a la decisión de concentrar recursos y capital en el desarrollo de Vaca Muerta , el principal polo de crecimiento del sector energético nacional. A partir de este movimiento, la compañía pasó a denominarse Nova Energy Argentina , dando inicio a una nueva etapa para las operaciones convencionales en el sur del país.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores que han demostrado una performance operativa excepcional a lo largo de los años, basada en la seguridad, la excelencia y la mejora continua. Estamos convencidos de que esta transición será positiva para su desarrollo bajo un nuevo grupo accionista con una sólida presencia en la región. También agradecemos a nuestros clientes y líderes sindicales, quienes nos han acompañado en este camino”, afirmó Gerardo Molinaro , vicepresidente de Land Drilling de DLS Archer.

DLS ARCHER 3

DLS cambia de control y nace Nova Energy Argentina

El nuevo control de DLS quedó en manos de una sociedad vinculada a un grupo económico regional, integrado por Vientos del Sur y SGA Servicios, junto con Aconcagua Energía.

Según detalló la empresa en un comunicado, Nova Energy Argentina continuará prestando servicios de workover y pulling en Chubut y Santa Cruz, manteniendo su base operativa en Comodoro Rivadavia y garantizando la continuidad de las actividades en el Golfo San Jorge, con foco en la seguridad, la eficiencia operativa y la estabilidad laboral.

En el marco del relanzamiento, Diego Trabucco fue designado presidente y CEO de la firma. “Iniciamos esta nueva etapa con una mirada de largo plazo sobre el Golfo San Jorge, con foco en la continuidad operativa, la seguridad y la eficiencia, y con el compromiso de fortalecer las operaciones, acompañar el desarrollo de nuestros equipos y generar valor sostenible para nuestros clientes y la región”, señaló Trabucco.

Desde la empresa remarcaron que la prioridad será sostener el arraigo regional, reforzar la excelencia operativa y consolidar una visión industrial enfocada en la sustentabilidad del negocio convencional.

Diego Trabucco Aconcagua Energía 1

Foco total en el no convencional

Tras concretar la venta de su negocio en las provincias de Chubut y Santa Cruz, DLS Archer concentrará sus operaciones en servicios de perforación y workover en Vaca Muerta, donde recientemente fue adjudicada con un contrato de peso junto a YPF, considerado uno de los más importantes del mercado local de servicios petroleros.

En diciembre pasado, la petrolera de mayoría estatal y DLS firmaron un acuerdo a cinco años para la provisión y operación de siete equipos de perforación de última generación, equipados con tecnología de punta e integración de Perforación Controlada por Presión (MPD). El contrato, el más grande adjudicado por YPF en este segmento, incorpora mejoras operativas y estándares superiores en materia de seguridad y desempeño ambiental.

Desde la empresa de servicios explicaron que el trato alcanzado “refuerza la alianza estratégica entre ambas compañías, combinando experiencia global, liderazgo tecnológico y un compromiso creciente con la innovación y la excelencia operacional”.

Más allá de Vaca Muerta: el trabajo en Palermo Aike

Además del corazón productivo de Neuquén, DLS Archer mantendrá participación en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aike, en Santa Cruz, y en iniciativas exploratorias de perforación profunda, lo que le permitirá sostener presencia en desarrollos de alto riesgo técnico, pero con potencial de largo plazo.

Esta estrategia se apoya en el proceso de expansión iniciado en 2024 tras la adquisición de ADA, subsidiaria de Air Drilling Associates Inc., que le permitió a la compañía diversificar su portafolio y consolidarse como proveedor de soluciones integrales para el desarrollo de recursos no convencionales en la Argentina.

Palermo Aike locación pozos Santa Cruz YPF YPF comenzó la construcción de la locación de los tres pozos en Palermo Aike.

“YPF es el actor principal en la industria y la firma de este nuevo contrato nos enorgullece, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con la excelencia en todos los aspectos de nuestras operaciones”, señaló Molinaro.

“El sector de petróleo y gas en Argentina continúa experimentando un crecimiento sostenido. Este nuevo contrato fortalece notablemente nuestro posicionamiento en el mercado y la rentabilidad de nuestras operaciones locales”, afirmó, y agregó que el acuerdo abre “nuevas oportunidades de crecimiento en el corto y mediano plazo”, expresó por su parte Dag Skindlo, CEO de Archer.