YPF y DLS firman contrato para sumar siete equipos de perforación a Vaca Muerta

DLS Archer fue adjudicada con el mayor contrato para brindar servicios de perforación a YPF en Vaca Muerta , marcando un hito en la industria energética argentina.

Con una vigencia de cinco años, el contrato contempla la provisión y operación de siete equipos de perforación de última generación, equipados con tecnología de punta e integrando servicios de Perforación Controlada por Presión (MPD). Además, incorpora mejoras significativas en los estándares actuales, lo cual reafirma la apuesta de YPF y DLS Archer por la eficiencia, la seguridad y el desempeño ambiental, explicaron desde la empresa de servicios.

"El acuerdo refuerza la alianza estratégica entre ambas compañías, combinando experiencia global, liderazgo tecnológico y un compromiso creciente con la innovación y la excelencia operacional", señalaron desde la compañía.

Y agregaron que el acuerdo está en línea con la estrategia de crecimiento de DLS Archer, profundizada en 2024 tras la adquisición de ADA, subsidiaria de Air Drilling Associates Inc., que permitió diversificar su portafolio y consolidar su liderazgo como proveedor de soluciones integrales para el desarrollo de recursos no convencionales.

DLS ARCHER 3

La apuesta de YPF por DLS Archer

Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling de DLS Archer, destacó: “YPF es el actor principal en la industria y la firma de este nuevo contrato nos enorgullece, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con la excelencia en todos los aspectos de nuestras operaciones. Nos entusiasma la posibilidad de seguir trabajando con YPF, consolidando una relación estratégica que seguirá transformando la industria.”

Por su parte, Dag Skindlo, CEO de Archer, expresó: “Estamos orgullosos de que YPF demuestre, una vez más, su confianza en nuestra capacidad para ofrecer excelencia operativa, manteniendo los más altos estándares de seguridad y cuidado ambiental, contribuyendo así al desarrollo de Vaca Muerta, la industria del petróleo y gas en general y del país en su conjunto.”

Y agregó: “El sector de petróleo y gas en Argentina continúa experimentando un crecimiento sostenido. Este nuevo contrato fortalece notablemente nuestro posicionamiento en el mercado y la rentabilidad de nuestras operaciones locales. Estamos convencidos de que esto se traducirá en nuevas oportunidades de crecimiento en el corto y mediano plazo.”