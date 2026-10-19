Cummins fortalece su presencia en Vaca Muerta con la tecnología Dual Fuel y el soporte integral en Neuquén

Cummins Argentina continúa fortaleciendo su presencia en Vaca Muerta para acompañar el crecimiento de una de las principales regiones energéticas del país. Con la reconocida plataforma de motores QSK50, tecnología Dual Fuel con experiencia de aplicación local y una operación de servicio fortalecida en Neuquén , la compañía ofrece una propuesta integral que combina potencia, eficiencia y soporte especializado durante todo el ciclo de vida de los equipos.

Entre las soluciones que Cummins presenta para el sector se destaca el Kit Dual Fuel para motores QSK50 Tier 2 y Tier 4 , una tecnología que permite utilizar conjuntamente diésel y gas natural, reduciendo el consumo de diésel y aprovechando la disponibilidad de gas en la operación.

Esta solución puede implementarse tanto en motores nuevos como en unidades compatibles ya instaladas mediante retrofit, permitiendo alcanzar tasas de sustitución de diésel por gas natural de hasta un 70%, dependiendo de las condiciones de operación, la carga del motor y la disponibilidad y calidad del gas.

Desarrollada sobre la reconocida plataforma QSK50, ampliamente valorada por su potencia, confiabilidad y durabilidad en aplicaciones de alta exigencia, la tecnología Dual Fuel ofrece una alternativa para optimizar el consumo de combustible sin resignar las prestaciones que demanda la industria.

La solución ya cuenta con experiencia de aplicación en operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta, lo que ha permitido validar su desempeño en condiciones reales de operación. Esta experiencia, complementada con instancias de capacitación técnica a clientes, refuerza el conocimiento local de Cummins y su capacidad para acompañar la implementación y operación de esta tecnología.

Como parte de su portafolio para aplicaciones de alta exigencia, Cummins también cuenta con el HSK78G, un motor a gas natural de 78 litros y hasta 3.000 HP, desarrollado para operaciones como la fractura hidráulica, que amplía las alternativas disponibles para responder a las distintas necesidades de potencia y combustible de la industria.

Mayor capacidad de servicio y cercanía con nuestros clientes

La propuesta tecnológica de Cummins se complementa con el fortalecimiento de su presencia local. Para acompañar el crecimiento de la actividad en la Cuenca Neuquina y responder a las crecientes demandas del sector, la compañía cuenta con una sucursal estratégicamente ubicada en Neuquén, en Cr. Néstor Rodríguez y Alberto Sagredo (PIN Este), con más de 5.500 m², bahía de servicio exclusiva, centro logístico, depósito y centro de distribución de repuestos.

Esta infraestructura permite realizar intervenciones especializadas en motores de alta potencia, incluyendo reparaciones MidLife, Top End y Overhaul (OVH), además de servicios de diagnóstico, mantenimiento y provisión de repuestos, filtros y componentes.

La combinación de capacidad técnica, disponibilidad de repuestos, servicios especializados y soporte en campo permite a Cummins acompañar a sus clientes durante todo el ciclo de vida de los equipos, con una propuesta integral orientada a optimizar el costo total de operación, maximizar la disponibilidad de los motores y contribuir a la continuidad de las actividades en Vaca Muerta.

“Desde nuestra sucursal en Neuquén brindamos soporte especializado a los equipos aplicados en operaciones de Well Services, con un equipo técnico altamente calificado y capacidad para realizar diagnósticos, mantenimiento y reparaciones tanto en nuestras instalaciones como en las bases de nuestros clientes y directamente en yacimiento. Esta cercanía con la operación, junto con la confiabilidad de nuestros motores, nos permite responder a las necesidades de nuestros clientes y seguir fortaleciendo nuestra presencia en la industria de Oil & Gas”, señaló Gabriel Lambruschini, líder de la Sucursal Neuquén de Cummins Argentina.

“Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes con soluciones que generen un impacto concreto en sus operaciones. La tecnología Dual Fuel aplicada a nuestra reconocida plataforma QSK50 está respaldada por la experiencia adquirida en campo y nuestra capacidad de servicio en Neuquén. Esto refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones integrales que combinan eficiencia, confiabilidad y soporte durante todo el ciclo de vida de los equipos”, señaló Vanesa Campo, gerenta de Motores de Cummins Argentina.

Con esta propuesta, Cummins Argentina reafirma su compromiso de largo plazo con el desarrollo energético del país, integrando tecnología probada, experiencia local, capacidad de servicio y cercanía con sus clientes para acompañar los desafíos de una industria en permanente evolución.