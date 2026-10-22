¿Cómo cierra la AOG Patagonia 2026?

La AOG Patagonia 2026 abre sus puertas de 13 a 20 con exposición y agenda de actividades.

El jueves 22 de octubre ofrece la agenda del cronograma de la Argentina Oil and Gas ( AOG ) Patagonia 2026 , organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). La exposición abre de 13 a 20hs. . En paralelo, las comisiones técnicas del IAPG, los directivos de las empresas y el Ministerio de Seguridad de la Nación ocupan los distintos espacios del predio.

La actividad comienza temprano. De 8 a 12hs. , TotalEnergies organiza el Encuentro de Jóvenes Embajadores de la Movilidad Segura . La actividad es exclusiva con alumnos invitados .

Ciclo de conferencias

A partir de las 13.00 arranca el Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia, con cuatro propuestas de las comisiones del IAPG:

13 a 14, Salón Tromen: la Comisión de Recursos Humanos presenta “La IA en la gestión de las personas en la industria” .

la Comisión de Recursos Humanos presenta . 14 a 15, Salón Tromen: la Comisión de Sustentabilidad propone “Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética” .

la Comisión de Sustentabilidad propone . 14 a 15, Sala Lanin 1: la Comisión de Prevención de Daños aborda “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas” .

la Comisión de Prevención de Daños aborda . 16 a 17, Salón Tromen: la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión cierra el ciclo con “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento.”

La AOG Patagonia 2026 convoca a operadoras, empresas de servicios, pymes y representantes del Estado.

De los CEOS a la ministra de Seguridad

De 17.30 a 18.30, el Salón Tromen recibe el Encuentro con los CEOS III. La ronda arranca a las 17.30 con Techint Ing. y Construcción, representada por Alejo Calcagno, e Ingeniería SIMA, con Diego Manfio. A las 17.55 continúan FECENE, con Mauricio Uribe, el Centro Pyme Adeneu, con Daniel González, y GAPP, con Leonardo Brkusic.

De 18:45 a 19:30, la Ministra de Seguridad de la Nación, Mag. Alejandra Monteoliva, presenta “Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino”. Junto a ella expone Martín Culiatto, Subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. La actividad se realiza en el Salón Tromen.

Presentaciones comerciales y jornada académica

Durante todo el horario de la exposición, las salas Lanín 1, Lanín 2 y Lanín 3 reciben las conferencias de expositores, de 14 a 20 hs. Allí las empresas realizan sus presentaciones comerciales.

Por otro lado, el jueves 22 también tiene espacio para la formación técnica. En el Hotel Casino Magic, en Neuquén, se desarrolla de 8.00 a 16.00 la 4° Jornada de Seguridad de Procesos en la industria de Oil&Gas. Un servicio de transporte conecta la AOG Patagonia con el hotel cercano.