Camiones bitrenes en Vaca Muerta: cómo impacta la medida del Gobierno en la logística hidrocarburífera

Esta semana, el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Resolución 1196 publicada en el Boletín Oficial, definió un nuevo giro en la política de transporte de cargas al habilitar la libre circulación de camiones bitrenes en la red vial de todo el país , con excepciones en algunos tramos y limitaciones en puentes. La medida impacta en las rutas vinculadas a Vaca Muerta , donde este tipo de vehículos se utilizan especialmente por su capacidad de carga y el ahorro que generan en costos logísticos. La ampliación de recorridos, sin embargo, reabre las dudas sobre el estado de la infraestructura y la capacidad de los caminos del corazón hidrocarburífero del país para absorber un mayor flujo de tránsito pesado.

La provincia de Neuquén ya había avanzado en esta dirección en 2019, cuando la Legislatura aprobó la Ley 3203. La norma adhirió a los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nacional 27.445 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura, que habilitó la circulación de bitrenes en las rutas provinciales.

El objetivo fue permitir el traslado de arenas de fractura y otros insumos clave para la explotación no convencional en Vaca Muerta. La Dirección Provincial de Vialidad quedó como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de fiscalizar pesos y dimensiones y de definir los corredores habilitados.

El artículo 21 de la medida aprobada por el parlamento neuquino representó el punto de inflexión: allí se modificó la prohibición que pesaba sobre las formaciones con más de un acoplado y se autorizó la circulación de tractores con dos semirremolques biarticulados. Con ello, se habilitó un tipo de transporte que duplica la capacidad de carga respecto de los camiones tradicionales y reduce los costos logísticos en largas distancias.

bitrenes (2) El Gobierno habilitó la libre circulación de bitrenes (Foto: @campraguille)

En tanto, se fijaron las condiciones técnicas que debían cumplir estas unidades. El texto estableció un límite máximo de 30,25 metros de longitud y hasta 75 toneladas de peso total, además de exigir una relación mínima de 4,25 caballos de fuerza por tonelada para asegurar potencia y frenado adecuados.

YPF, pionera en la incorporación de bitrenes

La empresa que lideró la incorporación de este tipo de vehículos en la logística energética fue YPF. En 2018, la petrolera estatal comenzó a utilizarlos para el transporte de combustibles, con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y reducir costos, según se detalló en un comunicado publicado en ese entonces.

¿Una red vial bajo presión?

La habilitación nacional para la libre circulación de bitrenes podría ampliar la capacidad logística en el país, pero también reabre las dudas sobre la infraestructura vial en la Patagonia, fundamental para la industria hidrocarburífera.

En junio, el Gobierno de Río Negro denunció el deterioro de las rutas nacionales 22, 23, 40 y 151, esenciales para el transporte de insumos, producción energética y turismo. En este contexto, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, instó al Gobierno nacional a transferir los recursos necesarios si no realiza las obras de mantenimiento: “Si por su proyecto político la Nación decide no invertir en rutas, que transfiera a las provincias la jurisdicción, junto con los recursos del impuesto a los combustibles y la maquinaria de Vialidad Nacional. Las rutas están destruidas”.

Además, Gatti apuntó contra la “incongruencia” de promover grandes inversiones privadas mientras se descuida la infraestructura: “No se puede fomentar la inversión sin garantizar rutas transitables. Las rutas 22 y 151, claves para Vaca Muerta, están abandonadas por Vialidad Nacional. Este complejo energético podría generar recursos equiparables o superiores a los del campo, pero sin logística adecuada, se pierde tiempo y dinero”.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue disuelta por el gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 461/2025, que también eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, reasignando sus funciones a otros organismos. Sin embargo, días después, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar del Sindicato de Empleados del ente y suspendió por seis meses la vigencia del decreto, mientras el gobierno apeló la suspensión. Al momento, la disolución quedó en revisión judicial.

A su vez, en Vaca Muerta, los tramos que conectan Neuquén con Añelo, por las rutas 7, 17 y 67, presentan saturación, accidentes y riesgos para quienes transitan por ellas. El intendente de Añelo, Fernando Banderet, se refirió al tema: “Acá faltó planificación desde hace 10 o 15 años. Ya se sabía que Vaca Muerta iba a crecer. ¿Y qué se hizo por las rutas? Nada. Hoy tenemos trabajadores que se despiden de su familia a la mañana y no saben si vuelven”. Durante este año, se registraron 53 siniestros viales con cinco víctimas fatales, lo que motivó un plan del Gobierno de Neuquén para ordenar el escenario mediante horarios y restricciones específicas.

transito-camiones-ruta-añelo-vaca-muerta.jpg La empresa que lideró la incorporación de estos camiones en la industria energética fue YPF.

Por su parte, los gremios también alertan sobre la necesidad de infraestructura adecuada. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, advirtió: “Hoy ya es imposible y todo lo que se habla de lo que se viene va a ser un cuello de botella. Y vemos que hay una responsabilidad, hay una responsabilidad del Estado”. Rucci agregó que las mejoras recientes, como tramos de ruta hacia Rincón de los Sauces y colectoras en Añelo, se ejecutan con colaboración de empresas privadas y del gobierno provincial, pero subrayó que el deterioro actual responde al tránsito pesado de la actividad petrolera.

ruta arreglos Trabajos en las rutas neuquinas.

Actualmente, la Ruta Provincial 7, eje del Corredor Petrolero, atraviesa un proceso de modernización. Según información oficial, se duplican las calzadas de la Ruta 7 y la Ruta 51, con un avance del 90%, y se proyecta la duplicación de la Ruta 67 para este año. También, avanza el Bypass de Añelo que, con más un 60% de avance, permitirá desviar la circulación pesada del casco urbano mediante una traza de hormigón resistente, mientras que se instalaron nuevos semáforos y luminarias en Centenario y Añelo. Además, el Distrito de Conservación Vaca Muerta realiza tareas de mantenimiento integral en el corredor.

Capacidad de los camiones bitrenes: ¿cómo funcionan?

Un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado en abril de 2018 por Julio Calzada, director de Estudios Económicos, y Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la entidad, examina la capacidad de carga de los bitrenes frente a los camiones tradicionales. Según el estudio, realizado comparativamente para el transporte de granos, un bitren de nueve ejes puede transportar hasta 53 toneladas de soja, frente a las 32 toneladas de un camión convencional, lo que representa un aumento del 66%.

Aunque el análisis se centró en el sector agropecuario, sus conclusiones podrían ser relevantes para el transporte de hidrocarburos y arenas de fractura en Vaca Muerta. De acuerdo al artículo de Calzada y Sesé, el mayor volumen transportado permite reducir la cantidad de viajes necesarios, disminuye costos logísticos y alivia el desgaste por fatiga de las rutas, un factor crítico en corredores estratégicos de la región.

Por otra parte, según información oficial, la Ley de Tránsito 24.449 y su Decreto Reglamentario 779/95 fijan los límites de peso, dimensiones y la relación mínima entre la potencia del vehículo y el Peso Bruto Total Combinado (PBTC). Cada configuración de ejes soporta un peso máximo, y el PBTC refleja la carga total que el vehículo transmite al pavimento.

bitrenes información oficial El gráfico que explica la distribución del peso de los camiones bitrenes. (Fuente: Ministerio de Transporte)

Por ejemplo, según el gráfico presentado por el Ministerio de Transporte en 2019, un tracto-camión con ejes de 6, 10,5 y 25,5 toneladas, cada uno con distintas cantidades de ruedas, puede alcanzar un PBTC máximo de 42 toneladas. El gráfico explica que, en los bitrenes, el daño al pavimento depende más del peso por eje que del PBTC total. De esta manera, todo depende de una correcta distribución de la carga y una potencia adecuada.

Qué dice la nueva resolución que desregula la circulación de los bitrenes

La Resolución 1196/2025, oficializada ayer y firmada por Luis Caputo, estableció un nuevo marco para la circulación de vehículos bitrenes en la Red Vial Nacional. La medida reemplaza el artículo 4° de la resolución 884/2018.

Según el Manual del Usuario incorporado como anexo, se definen tres tipos de bitrenes: los de hasta 22,40 metros de largo y 60 toneladas, que circulan sin necesidad de autorización; los de 22,40 a 25,50 metros y los de 25,50 a 30,25 metros, ambos con un peso máximo de 75 toneladas, que requieren autorización previa solo para los caminos limitados definidos por la Secretaría de Transporte. La solicitud de permiso debe tramitarse a través del Sistema TAD, y si no hay respuesta en 45 días, se considera aprobada automáticamente en las condiciones generales de circulación.

anexo_7442370_3 (2)

El régimen detalla obligaciones de seguridad y operativas: todas las unidades deben contar con revisión técnica obligatoria, licencia nacional habilitante para el conductor y la documentación habitual exigida por la normativa de tránsito. La velocidad máxima para los bitrenes se fija en 80 km/h, con una distancia mínima de 100 metros entre vehículos, y todos deben disponer de un sistema GPS que registre el recorrido autorizado, la velocidad y la ubicación geográfica.

Los semirremolques pueden circular de manera individual fuera de los corredores autorizados siempre que cumplan con los estándares de seguridad, y la circulación debe suspenderse en casos de lluvia intensa, niebla, pavimento congelado o humo que reduzca la visibilidad. Además, cuando los recorridos involucren tramos bajo jurisdicción provincial o municipal, las empresas transportistas deben gestionar los permisos correspondientes ante las autoridades locales.