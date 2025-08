Cambio de autoridades en TotalEnergies: cómo siguen sus planes con los rumores de ventas de áreas en Vaca Muerta

Mengoni viene de desempeñarse como Director General de Total en Bolivia y tiene una experiencia de 27 años en operaciones complejas en América, Europa y África. Entre sus cargos más importantes, figuran el liderazgo de Total en Venezuela como Director General y como VP de Adquisiciones y Fusiones en Francia, un rol de negociador que podría utilizar ahora en la Argentina.

Si bien el comunicado de la empresa indica que la misión de este contador con un posgrado en economía del petróleo en el ITBA, será la de “producir más energía, con menos emisiones”, está claro que llega en un momento bisagra.

Foto Sergio Mengoni Sergio Martín Mengoni asume como nuevo Country Manager de Total, en reemplazo de Catherine Remy.

TotalEnergies busca ofertas por sus áreas en Vaca Muerta

El CEO global de Total, Patrick Pouyanne, afirmó a principios de año que la empresa está dispuesta a vender sus áreas de la ventana de shale oil e incluso podría analizar propuestas para el shale gas, lo que siempre fue el corazón del negocio de Total en el mundo por su apuesta a la transición energética.

Desde la industria, se habla de que YPF, Vista y Tecpetrol fueron algunos de los interesados en las áreas de crudo y que podría haber novedades en los próximos días, con una eventual ventaja de YPF sobre el resto.

De todas maneras, fuentes allegadas a la empresa aclararon que más allá de una transferencia en particular, Total seguirá con su núcleo de operaciones en el país, donde se destaca el caso del offshore en Tierra del Fuego con su reciente inauguración de Fénix y su gran performance gasífera en el shale neuquino con su emblema Aguada Pichana Este.

De hecho, también sostienen que no se desprenderán de todo el portafolio de shale oil, sino que están analizando opciones solamente por Rincón La Ceniza y La Escalonada. En San Roque, en concreto, no se descarta desarrollar el crudo una vez que el área sea reconocida como no convencional.

“Me llena de alegría y entusiasmo regresar a mi país para iniciar una nueva etapa profesional. Asumo con convicción el desafío de consolidar el liderazgo de TotalEnergies en la transición energética en Argentina y de fortalecer su rol como referente en la exportación de gas en la región. Seguiremos consolidando nuestra posición como principal productor privado de gas del país, reafirmando así el compromiso firme que sostenemos con el desarrollo de la industria energética nacional, un compromiso que cultivamos desde hace más de 45 años”, dijo Mengoni.

Continuidad en el offshore

Semanas atrás , el Gobierno de Tierra del Fuego y prorrogó al consorcio conformado por TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy (PAE) las concesiones hidrocarburíferas en la Cuenca Austral Marina 1.

Este convenio, motivado por la necesidad de revitalizar yacimientos maduros y asegurar futuros ingresos fiscales, extiende la operación de los bloques Hidra, Cañadón Alfa-Ara, Antares, Kaus y Vega Pléyade hasta 2041, y el bloque Argo hasta 2045.

Los contratos originales de estos yacimientos expiraban entre 2031 y 2035. La prórroga busca incentivar mayores inversiones mediante la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de recuperación secundaria y asistida, además de sostener programas de exploración y desarrollo sostenible.